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Футбол

Астон Вилла вырвала победу у Брюгге в матче Лиги чемпионов

В концовке поединка бельгийцы отличились автоголом, а англичане реализовали пенальти.
Вчера, 21:36
Астон Вилла обыграла Брюгге / Getty Images
Астон Вилла обыграла Брюгге / Getty Images

Во вторник, 4 марта, Брюгге в домашнем поединке принимал Астон Виллу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

На третьей минуте матча английский клуб открыл счет благодаря голу Леона Бейли.

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Бельгийцы сумели быстро отыграть. Де Кейпер отличился забитым мячом.

После перерыва команды показали осторожную игру, минимизирую свои ошибки. Несмотря на это, Астон Вилла вырвала победу на последних минутах.

Сначала голом в свои ворота отметился Мехеле, а затем Марко Асенсио реализовал пенальти.

Ответная встреча Брюгге и Астон Виллы пройдет 12 марта в Англии.

Брюгге - Астон Вилла 1:3
Голы: Де Кейпер, 12 - Бейли, 3, Мехеле, 83 (аг), Асенсио, 87 (пен.)

Брюгге: Миньоле - Саббе (Ветлесен, 90), Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер - Яшари, Оньедика (Скураш, 90) - Тальби (Сике, 86), Ванакен, Цолис - Жутгла (Меруп Нильсен, 86)

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Дисаси (Кеш, 64), Мингз, Динь - Макгинн (Камара, 64), Тилеманс - Бэйли (Рэмзи, 64), Роджерс, Рашфорд (Асенсио, 64) - Уоткинс (Богард, 90)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты 1/8 финала Лиги чемпионов.

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