iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона и Арсенал сыграют на первом клубном ЧМ по футболу среди женщин

США примут первый в истории женский клубный чемпионат мира по футболу.
Сегодня, 10:37       Автор: Сергей Носенко
Эспаньол Барселона / Getty Images
Эспаньол Барселона / Getty Images

Турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года.

В соревновании примут участие 19 клубов. Квота УЕФА составит шесть команд. CONMEBOL, CONCACAF, AFC и CAF будут представлены тремя клубами каждая, а OFC делегирует одного участника.

На данный момент известны семь участников турнира. Среди них — испанская Барселона, английский Арсенал, мексиканская Америка, американский Готэм, северокорейский Наегохян, бразильский Коринтианс и китайский Ухань.

Остальные 12 участников определятся позднее.

Кстати, Месси приехал в Испанию за престижной наградой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Женский футбол

Статьи по теме

Украинскую арбитриню после матча ждал сюрприз прямо на поле Украинскую арбитриню после матча ждал сюрприз прямо на поле
Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24 Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24
Клуб из США уволил тренера вратарей за отношения с футболисткой Клуб из США уволил тренера вратарей за отношения с футболисткой
Все делали через окно: Футболисток испанского клуба снимали на камеру в душе Все делали через окно: Футболисток испанского клуба снимали на камеру в душе

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет с Кудривкой, Штутгарт встретится с Боруссией Менхенгладбах
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Украина12:56
Кулеба сменил вице-премьерское кресло на пост в Федерации баскетбола Украины
Украина12:45
Львов на один день станет столицей спортивного маркетинга страны. SBC Summit Ukraine впервые пройдет за пределами Киева
Украина12:43
Динамо — Кудровка: как букмекеры оценивают шансы команд?
Формула 112:20
Антонелли рассказал, что ему нужно для досрочной победы в чемпионате Формулы-1
Бокс11:42
Хргович назвал победителя боя Джошуа – Фьюри
Игровые11:04
Штутгарт подписал украинскую волейболистку после тяжелой травмы игрока основы
Футбол10:37
Барселона и Арсенал сыграют на первом клубном ЧМ по футболу среди женщин
Бокс10:01
Пакьяо может подраться в андеркарде боя Фьюри – Джошуа
НБА09:25
НБА: Филадельфия обыграла Кливленд, Оклахома-Сити разобралась с Денвером
Европа09:00
Ла Лига-2026/27, анонс 10-го тура: Первое Эль-Класико сезона, Атлетико сыграет с Депортиво.
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK