Барселона и Арсенал сыграют на первом клубном ЧМ по футболу среди женщин

США примут первый в истории женский клубный чемпионат мира по футболу.

Турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года.

В соревновании примут участие 19 клубов. Квота УЕФА составит шесть команд. CONMEBOL, CONCACAF, AFC и CAF будут представлены тремя клубами каждая, а OFC делегирует одного участника.

На данный момент известны семь участников турнира. Среди них — испанская Барселона, английский Арсенал, мексиканская Америка, американский Готэм, северокорейский Наегохян, бразильский Коринтианс и китайский Ухань.

Остальные 12 участников определятся позднее.

Кстати, Месси приехал в Испанию за престижной наградой.

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