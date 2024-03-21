Клуб из США уволил тренера вратарей за отношения с футболисткой
Клуб Женской футбольной лиги США уволил тренера за отношения с игроком
Хьюстон Дэш принял решение уволить Мэтта Лэмпсона.
Тренер вратарей лишился работы после проведения расследования возможного нарушения профессиональных границ в отношении одной из футболисток клуба. Об этом сообщает ESPN.
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Расследование, проведенное с привлечением юриста, подтвердило, что Лэмпсон нарушил политику соблюдения профессиональной субординации, установленную в Женской лиге США.
При этом отмечается, что не было обнаружено нарушений, связанных с домогательствами.
Правила лиги запрещают любые романтические и сексуальные отношения с сотрудниками и игроками клубов, которые находятся в статусе подчиненных.
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