Клуб из США уволил тренера вратарей за отношения с футболисткой

Клуб Женской футбольной лиги США уволил тренера за отношения с игроком

Хьюстон Дэш принял решение уволить Мэтта Лэмпсона.

Тренер вратарей лишился работы после проведения расследования возможного нарушения профессиональных границ в отношении одной из футболисток клуба. Об этом сообщает ESPN.

Читай также: Аутсайдер Серии А подал иск против своего форварда, отказавшегося выходить на замену

Расследование, проведенное с привлечением юриста, подтвердило, что Лэмпсон нарушил политику соблюдения профессиональной субординации, установленную в Женской лиге США.

При этом отмечается, что не было обнаружено нарушений, связанных с домогательствами.

Правила лиги запрещают любые романтические и сексуальные отношения с сотрудниками и игроками клубов, которые находятся в статусе подчиненных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!