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Клуб из США уволил тренера вратарей за отношения с футболисткой

Правила лиги строго запрещают такие вещи.
Сегодня, 22:20
Мэтт Лэмпсон / ESPN
Мэтт Лэмпсон / ESPN

Клуб Женской футбольной лиги США уволил тренера за отношения с игроком
Хьюстон Дэш принял решение уволить Мэтта Лэмпсона.

Тренер вратарей лишился работы после проведения расследования возможного нарушения профессиональных границ в отношении одной из футболисток клуба. Об этом сообщает ESPN.

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Расследование, проведенное с привлечением юриста, подтвердило, что Лэмпсон нарушил политику соблюдения профессиональной субординации, установленную в Женской лиге США.

При этом отмечается, что не было обнаружено нарушений, связанных с домогательствами.

Правила лиги запрещают любые романтические и сексуальные отношения с сотрудниками и игроками клубов, которые находятся в статусе подчиненных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США Женский футбол

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