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Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в США

Украинец получил награду в Остине.
Вчера, 21:52       Автор: Василий Медвидь
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

В Остине, США проходит этап Бриллиантовой лиги.

В рамках турнира прошли соревнования по метанию молота, где Украину представлял Михаил Кохан.

Кохан завоевал бронзовую награду, показав результат 79,26 метра.

Победителем с рекордом Бриллиантовой лиги (83,16 метра) стал американец Руди Винклер.

Бриллиантовая Лига

США, Остин

Метание молота, мужчины

  1. Руди Винклер (США) - 83,16 м.
  2. Итан Кацберг (Канада) - 81,17 м.
  3. Михаил Кохан (Украина) - 79,26 м.

Стоит отметить, что Михаил поднимается на подиум международных соревнований в восьмой раз подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вылетела из элитного дивизиона чемпионата Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США Михаил Кохан

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