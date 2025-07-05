Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в США
Украинец получил награду в Остине.
В Остине, США проходит этап Бриллиантовой лиги.
В рамках турнира прошли соревнования по метанию молота, где Украину представлял Михаил Кохан.
Кохан завоевал бронзовую награду, показав результат 79,26 метра.
Победителем с рекордом Бриллиантовой лиги (83,16 метра) стал американец Руди Винклер.
Бриллиантовая Лига
США, Остин
Метание молота, мужчины
- Руди Винклер (США) - 83,16 м.
- Итан Кацберг (Канада) - 81,17 м.
- Михаил Кохан (Украина) - 79,26 м.
Стоит отметить, что Михаил поднимается на подиум международных соревнований в восьмой раз подряд.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина вылетела из элитного дивизиона чемпионата Европы.
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