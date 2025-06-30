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Украина покинула элитный дивизион командного чемпионата Европы

Отечественные легкоатлеты не удержались в сильнейшей лиге.
Сегодня, 08:52       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Багинский / Getty Images
Дмитрий Багинский / Getty Images

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в Мадриде. Сборная Украины взяла на турнире 231 очко и заняла 14-е место в командном зачете.

До спасительной позиции украинским атлетам не хватило 14-ти пунктов. Печальную компанию "сине-желтым" составили Финляндия (220,5 балла) и Литва (177,5). Следующий чемпионат трио сборных начнет в Дивизионе II.

Победителем турнира стала Италия. Тамошние спортсмены набрали 431,5 очка. В первой тройке команды оказались сборные Польши (405,5 пункта) и Германии (397).

Итоговый зачет командного чемпионата Европы по легкой атлетике-2025

1. Италия – 431,5 очка
2. Польша – 405,4
3. Германия – 397
...
14. Украина – 231

Кстати, метатель копья Артур Фельфнер вторым местом не спас сборную Украины от вылета.

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