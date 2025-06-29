Фельфнер завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате Европы

В рамках командного чемпионата Европы по легкой атлетике прошли соревнования по метанию копья среди мужчин.

Украину в финале представил Артур Фельфнер. Спортсмен завершил соревнования с результатом 80,54 м. Это его лучший результат в сезоне.

Показателей Артура оказалось достаточно, чтобы завоевать серебряную медаль. Победителем стал Юлиан Вебер из Германии.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Мадрид, Испания

Метание копья, мужчины

Юлиан Вебер (Германия) - 85,15 м. Артур Фельфнер (Украина) - 80,54 м. Эдис Матусявичюс (Литва) - 78,26 м.

Напомним, Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту среди женщин.

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