Фельфнер завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате Европы
Украинец принес медаль своей сборной.
В рамках командного чемпионата Европы по легкой атлетике прошли соревнования по метанию копья среди мужчин.
Украину в финале представил Артур Фельфнер. Спортсмен завершил соревнования с результатом 80,54 м. Это его лучший результат в сезоне.
Показателей Артура оказалось достаточно, чтобы завоевать серебряную медаль. Победителем стал Юлиан Вебер из Германии.
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Мадрид, Испания
Метание копья, мужчины
- Юлиан Вебер (Германия) - 85,15 м.
- Артур Фельфнер (Украина) - 80,54 м.
- Эдис Матусявичюс (Литва) - 78,26 м.
Напомним, Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту среди женщин.
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