iSport.ua
Русский Українська
Другие

Фельфнер завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате Европы

Украинец принес медаль своей сборной.
Вчера, 22:58       Автор: Василий Медвидь
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

В рамках командного чемпионата Европы по легкой атлетике прошли соревнования по метанию копья среди мужчин.

Украину в финале представил Артур Фельфнер. Спортсмен завершил соревнования с результатом 80,54 м. Это его лучший результат в сезоне.

Показателей Артура оказалось достаточно, чтобы завоевать серебряную медаль. Победителем стал Юлиан Вебер из Германии.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Мадрид, Испания

Метание копья, мужчины

  1. Юлиан Вебер (Германия) - 85,15 м.
  2. Артур Фельфнер (Украина) - 80,54 м.
  3. Эдис Матусявичюс (Литва) - 78,26 м.

Напомним, Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту среди женщин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Фельфнер

Статьи по теме

Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги
Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы
Фельфнер завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике Фельфнер завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике
Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Месси сыграет против ПСЖ, Бавария будет противостоять бразильцам на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны01:07
Бавария с помощью дубля Кейна переиграла Фламенго
НБА00:30
Звезда НБА подпишет новый контракт со своим клубом
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Трубин высказался о вылете из Клубного чемпионата мира
Европа23:44
Экс-игрок Манчестер Юнайтед задержан за вождение в пьяном виде
Европа23:20
Бывший игрок Ромы высказался о критике в адрес Довбика
Другие страны23:16
Маскерано - о матче с ПСЖ: Разница сегодня была слишком большой
Легкая атлетика22:58
Фельфнер завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате Европы
Формула 122:40
Цунода: Если честно, я не уверен что именно делаю не так
НБА22:25
Обмены НБА: Юта и Шарлотт совершили обмен
Игровые22:11
Женская сборная Украины победила Венгрию в финале Золотой Евролиги по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK