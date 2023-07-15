Фельфнер завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинцу не было равных в метании копья - Артур принес Украине второе "золото" турнира.

В субботу, 15 июля, в финском Эспоо в рамках молодежного чемпионата Европы-2023 по легкой атлетике состоялись соревнования по метанию копья.

Украину представлял участник недавний участник Европейских игр Артур Фельфнер, который стал бронзовым призером того турнира.

Так как на ЧЕ-2023 приехали всего 13 спортсменов, квалификация не состоялась - состязание началось сразу с финала.

С первой же попытки Фельфнер захватил лидерство, которое удерживал до самого конца. В итоге 19-летний украинец с легкостью завоевал золотую медаль, с преимуществом в более чем три метра над ближайшим оппонентом, сообщает Суспільне.

Молодежный чемпионат Европы-2023, метание копья:

Артур Фельфнер (Украина) – 83.04 м Топлас Лайне (Финляндия) – 79.77 м Мишель Фина (Италия) – 77.23 м

Для Украины данная золотая медаль стала уже второй на молодежном ЧЕ-2023 - ранее в метании молота лучшим оказался Михаил Кохан.