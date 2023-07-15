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Кохан выиграл молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике

Украинский спортсмен показал лучший результат в метании молота.
Сегодня, 14:34
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский спортсмен Михаил Кохан стал чемпионом Европы среди молодежи в метании молота.

Сегодня, 15 июля, состоялся финал, в котором украинец показал лучший результат - 77.21 м. 

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Второе место занял представитель Германии Мерлин Гуммель, а тройку лучших замкнул его соотечественник Сорен Клозе.

Чемпионат Европы среди молодежи
Эспоо, Финляндия
Метание молота

  1. Михаил Кохан (Украина) – 77.21 м
  2. Мерлин Гуммель (Германия) – 75.61
  3. Сорен Клозе (Германия) – 73.70

Отметим, что это вторая победа Кохана на ЧЕ среди молодежи - ранее побеждал в 2021 году.

Напомним, Кохан стал серебряным призером Европейских Игр-2023.


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