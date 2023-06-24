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Кохан - серебряный призер Европейских Игр-2023

Украинец принес нашей сборной медаль в метании молота.
Сегодня, 17:51
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

В рамках Европейских Игр проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике. 

Сегодня, 24 июня, состоялись соревнования элитного дивизиона в секторе метания молота.

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Лишь поляк Войцех Новицки сумел превзойти результат Михаила Кохана, победившего во втором дивизионе, бросив молот на 79,61 метра.

Таким образом, украинец с результатом 77,03 метра завоевал серебряную медаль.

Тройку лидеров замкнул норвежец Томас Мардаль, показавший результат 76,50 метра.

Европейские Игры. Командный Евро-2023 

Метание молота, мужчины. Итоговые результаты.

  1. Войцех Новицки (Польша) - 79,61 м.
  2. Михаил Кохан (Украина) - 77,03 м.
  3. Томас Мардаль (Норвегия) - 76,50 м. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Михаил Кохан

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