Кохан - серебряный призер Европейских Игр-2023
Украинец принес нашей сборной медаль в метании молота.
В рамках Европейских Игр проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Сегодня, 24 июня, состоялись соревнования элитного дивизиона в секторе метания молота.
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Лишь поляк Войцех Новицки сумел превзойти результат Михаила Кохана, победившего во втором дивизионе, бросив молот на 79,61 метра.
Таким образом, украинец с результатом 77,03 метра завоевал серебряную медаль.
Тройку лидеров замкнул норвежец Томас Мардаль, показавший результат 76,50 метра.
Европейские Игры. Командный Евро-2023
Метание молота, мужчины. Итоговые результаты.
- Войцех Новицки (Польша) - 79,61 м.
- Михаил Кохан (Украина) - 77,03 м.
- Томас Мардаль (Норвегия) - 76,50 м.