Третьи Европейские игры в 2023 году состоятся в Польше в городе Краков с 20 июня по 2 июля. На Играх будет разыграно разыграно 253 комплекта наград в более чем 20 видах спорта.

Украину представят более чем 200 спортсменов, которые будут бороться за медали во всевозможных дисциплинах.

На Играх будут спортсмены будут соревноваться в нескольких не самых обычных видах спорта. ISPORT рассказал о самых интересных.

Медальный зачет Европейских игр 2023:

Первые медали будут разыграны уже на второй день после официального открытия (21 комплект).

Медальный зачет Европейских игр 2019:

На прошлых Играх Украина заняла третье место в общем зачете, но в этот раз не будут представлены спортсмены двух стран, которые любят нападать на своих соседей.