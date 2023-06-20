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Медальный зачет Европейских игр 2023

В Кракове стартуют ІІІ Европейские Игры.
Сегодня, 10:15
Общий медальный зачет Европейских игр 2023
Общий медальный зачет Европейских игр 2023

Третьи Европейские игры в 2023 году состоятся в Польше в городе Краков с 20 июня по 2 июля. На Играх будет разыграно разыграно 253 комплекта наград в более чем 20 видах спорта.

Украину представят более чем 200 спортсменов, которые будут бороться за медали во всевозможных дисциплинах.

На Играх будут спортсмены будут соревноваться в нескольких не самых обычных видах спорта. ISPORT рассказал о самых интересных.

Медальный зачет Европейских игр 2023:

Первые медали будут разыграны уже на второй день после официального открытия (21 комплект).

Медальный зачет Европейских игр 2019:

На прошлых Играх Украина заняла третье место в общем зачете, но в этот раз не будут представлены спортсмены двух стран, которые любят нападать на своих соседей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медальный зачет Европейские Игры

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