Падель, Брейкданс, Муай тай и другие: Необычные виды спорта на Европейских играх-2023

ISPORT знакомит вас с менее известными видами спорта, которые будут представлены на соревнованиях в Кракове.

В Кракове, Польша, с 20 июня по 2 июля состоятся Европейские игры 2023 года.

Среди таких привычных видов спорта, как бокс, стрельба, дзюдо будут представлены и менее известные.

ISPORT расскажет детально о необычных видах спорта, которые появятся в программе Европейских играх-2023.

Падель

Падель - ракетный вид спорта, который схожий с теннисом, однако, есть и серьезные отличия.

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Так, в Падель обычно играют лишь в парах, корт на 25% меньше, также в нем есть стены, от которых может отбиваться мяч, как в сквоше.

Спорт был основан в 1969 году Энрике Коркуэрой в Акапулько, Мексика. Федеральная федерация паделя при этом была основана лишь в 2011 году.

Пляжный гандбол

Пляжный гандбол появился в Италии в 90-ых годах прошлого столетия. Есть мнение, что как и класический гандбол, он возник на уроках физкультуры.

Источник: Getty Images

Площадка для игры являет собою прямоугольник длинной в 27 метров и шириной в 12 метров, что включает игровую зону и две площади ворот. Поверхность площадки должна быть засыпана песком глубиной не менее 40 см. Вокруг площадки должна быть зона безопасности длинной не менее 3 метров.

В состав команд входит 8 игроков. По крайней мере, 6 игроков должны находится на площадке во время начала игры. Если у одной из команд по ходу игры количество игроков уменьшается до четырех, то игра заканчивается и победителем объявляется команда соперника.

Игра длится два периода по 10 минут. Перерыв между периодами - 5 минут.

Велоспорт (BMX)

BMX в качестве вида спорта появился в 70-ых годах прошлого века, в апреле 1981 года была основана международная федерация.

В BMX Racing входит четыре типа гонок: Классик, Крузер, эстафета, гонка на время.

Гонка классик станет олимпийской дисциплиной. Она проводится на грунтовой или асфальтовой трассе длинной не менее 300 метров. Победителем становится тот, кто пройдет трассу за наименьшее количество времени. В одном заезде одновременно стартует 8 велоспортсменов.

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В крузере правила идентичны с тем лишь различием, что разрешается использовать только велосипеды с колесами 24 дюймов.

Эстафетная гонка состоит из 4-ых этапов. В гонке стартует 4 спортсмена, 3 из которых мужчины и одна женщина. Гонка начинается с квалификационных заездов, в финал проходят 4 лучшие команды.

В гонке на время каждый велоспортсмен стартует отдельно. Победителем становится спортсмен, прошедший трассу за наименьшее количество времени.

Маунтенбайк

Маунтенбайк - вид спорта, включающий езду бездорожьем. Делится на четыре категории: Крос-кантри, скоростной спуск, фрирайд, триал

Кросс-кантри - гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия.

Соревнования по кросс-кантри проходят на трассах шорт-трек (длина трассы 2 - 5 км, обычно 6 - 10 кругов), классического кросс-кантри (продолжительность гонки от 1:30 до 2:00, обычно длина трассы 5 - 9 км, 3 - 7 кругов), веломарафона и тому подобное.

В силу своей доступности и относительно небольшой травматичности является самой популярной разновидностью маунтенбайка.

Скоростной спуск или даун-хилл - экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы на определенное время. Типичная трасса даун-хилла содержит в себе различные участки - крутые спуски, резкие повороты (контрнаклоны), неровности в виде ям и бугров, торчащие камни и корни деревьев.

Фрирайд включает езду на велосипеде по сложным, иногда искусственно сооруженных трассах, которые используют естественные и искусственные препятствия. Трассы фрирайда включают преодоление крутых склонов высотой до десятков метров, прыжки на высокой скорости, движение по узким извилистым тропам, проложенным по крутым склонам или по мостикам (для этих трасс употребляют специальное название норд-шор).

Триал - дисциплина маунтинбайка, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипеде. Препятствия могут быть самыми разными, естественными или искусственными: парапеты, камни, бревна, доски и т.п. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела.

Велосипедный триал зародился в конце 1970 - начале 1980-годах в Испании.

Муай тай

Муай тай или тайский бокс - боевое искусство, которое, зародилось, собственно говоря, в Таиланде.

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Муай тай часто называют боксом восьмируких. Это из-за того, что в нем задействуются руки, голени, локти и колена, тоесть, восемь ударных поверхностей.

Тайский бокс считается одним из самых жестоких боевых искусств во всем мире.

Брейкданс

Брейкданс является одним из самых старых и самых популярных уличных танцев. Он был изобретен афроамериканской и пуэрто-риканской молодежью США в 1970-ых годах.

В 2007 году была изобретена единая система оценивания соревнований по брейкдансу. В новой системе брейкеры оцениваются по пяти критериям: основа, динамика (силовые трюки), баттл, оригинальность и исполнение. В каждой категории есть один судья, и во время баттлов результаты отображаются на большом экране, чтобы зрители могли видеть, кто побеждает в любой момент.

В 2024 году брейкданс будет представлен в программе Олимпийских игр.

Текбол

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Текбол, по сути, является смесью футбола и настольного тенниса. Для игры в него используется искривленный стол, который похож на стол для игры в настольный теннис и мяч, который похож на футбольный.

Ударять по мячу можно любой частью тела кроме рук. В соревнованиях по текболу уже принимало участие ряд известных футболистов, например, Неймар и Коутиньо.

Вид спорта был изобретен в 2014 году двумя любителями футбола из Венгрии

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований Европейских игр-2023.