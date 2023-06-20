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Европейские игры 2023: результаты украинцев

Украина на Европейский играх 2023. Узнай на ISPORT результаты украинцев в соревнованиях.
Сегодня, 12:58
Getty Images
Getty Images

Команда Украины на третьих Европейских играх насчитывает 263 спортсмена, представляющих нашу страну в большом количестве дисциплин.

Представительство Украины будет начиная с нулевого и до последнего дня турнира. Следите вместе с ISPORT за выступлениями наших спортсменов на турнире в Кракове.

Расписание и результаты украинцев в нулевой день (20.06)

Легкая атлетика

  • 17:15, Мария Ларина, толкание ядра
  • 17:20, Валерия Иваненко-Кирилина, метание молота
  • 18:05, Екатерина Карпюк, бег на 400 м
  • 18:22, Владислав Шепелев, тройной прыжок
  • 18:35, Александр Погорилко, бег на 400 м
  • 18:53, Валерия Зиненко, бег на 5000 м
  • 19:15, Дарья Козачок, метание диска
  • 19:20, Владислав Малыхин, прыжки с шестом
  • 19:28, Олег Миронец, бег на 800 метров
  • 19:55, Роман Ростикус, бег на 3000 метров с препятствиями
  • 20:30, Диана Гончаренко, бег на 100 м
  • 20:50, Андрей Васильев, 100 м

Также на ISPORT можно ознакомиться с полным Европейские игры 2023: расписание соревнованийкалендарем и расписанием всех соревнований[[/link_local], которые состоятся на Европейских Играх 2023.


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