Европейские игры 2023: результаты украинцев
Украина на Европейский играх 2023. Узнай на ISPORT результаты украинцев в соревнованиях.
Команда Украины на третьих Европейских играх насчитывает 263 спортсмена, представляющих нашу страну в большом количестве дисциплин.
Представительство Украины будет начиная с нулевого и до последнего дня турнира. Следите вместе с ISPORT за выступлениями наших спортсменов на турнире в Кракове.
Расписание и результаты украинцев в нулевой день (20.06)
Легкая атлетика
- 17:15, Мария Ларина, толкание ядра
- 17:20, Валерия Иваненко-Кирилина, метание молота
- 18:05, Екатерина Карпюк, бег на 400 м
- 18:22, Владислав Шепелев, тройной прыжок
- 18:35, Александр Погорилко, бег на 400 м
- 18:53, Валерия Зиненко, бег на 5000 м
- 19:15, Дарья Козачок, метание диска
- 19:20, Владислав Малыхин, прыжки с шестом
- 19:28, Олег Миронец, бег на 800 метров
- 19:55, Роман Ростикус, бег на 3000 метров с препятствиями
- 20:30, Диана Гончаренко, бег на 100 м
- 20:50, Андрей Васильев, 100 м
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