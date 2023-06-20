Европейские игры 2023: результаты украинцев

Украина на Европейский играх 2023. Узнай на ISPORT результаты украинцев в соревнованиях.

Команда Украины на третьих Европейских играх насчитывает 263 спортсмена, представляющих нашу страну в большом количестве дисциплин.

Представительство Украины будет начиная с нулевого и до последнего дня турнира. Следите вместе с ISPORT за выступлениями наших спортсменов на турнире в Кракове.

Расписание и результаты украинцев в нулевой день (20.06)

Легкая атлетика

17:15, Мария Ларина, толкание ядра

17:20, Валерия Иваненко-Кирилина, метание молота

18:05, Екатерина Карпюк, бег на 400 м

18:22, Владислав Шепелев, тройной прыжок

18:35, Александр Погорилко, бег на 400 м

18:53, Валерия Зиненко, бег на 5000 м

19:15, Дарья Козачок, метание диска

19:20, Владислав Малыхин, прыжки с шестом

19:28, Олег Миронец, бег на 800 метров

19:55, Роман Ростикус, бег на 3000 метров с препятствиями

20:30, Диана Гончаренко, бег на 100 м

20:50, Андрей Васильев, 100 м

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