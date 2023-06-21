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Кохан с лучшим результатом сезона выиграл соревнования по метанию молота на Евроиграх-2023

Украинец стал промежуточным лидером первенства, ожидая выступления участников элитного дивизиона.
Сегодня, 19:05
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинец Михаил Кохан выиграл соревнования второго дивизиона командного чемпионата Европы по метанию молота, которые проходят в рамках Европейских игр-2023 в Польше.

Украинский атлет в пятой попытке продемонстрировал результат 77.03 метра, став первым в своей дисциплине. Этот показатель является лучшим для спортсмена в сезоне.

При этом соперники украинца не смогли преодолеть отметку в 74 метра. Вторым стал венгр Донат Варга (73.75), а третьим - эстонец Адам Келли (73.08).

Европейские игры. Командный Евро-2023. Второй дивизион
Метание молота. Мужчины

  1. Михаил Кохан (Украина) 77.03 м
  2. Донат Варга (Венгрия) 73.75 м
  3. Адам Келли (Эстония) 73.08 м

Станет ли Кохан чемпионом Европы 2023 года, определится после соревнований в первом дивизионе в субботу, 24 июня.

Напомним, что соревнования по легкой атлетике в рамках Европейских игр проходят в формате Командного чемпионата Европы. Все команды поделены на три дивизиона и соревнуются в рамках каждого из них. После завершения выступлений во всех дивизионах, подводятся итоги и только тогда украинец может стать чемпионом, если в элитном дивизионе никто не покажет лучший результат.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинцев в легкой атлетике на Европейских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Европейские Игры Михаил Кохан

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