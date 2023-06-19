Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в легкой атлетике.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители легкой атлетики.

Украина в легкой ателтике на Европейских Играх

В рамках соревнований по легкой атлетике будут разграны 37 комплектов наград с 23 по 25 июня. Украина примет участие в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании.

Состав сборной Украины в легкой атлетике

Беговые дисциплины:

Мужчины

Андрей Васильев - 100 м

Ростислав Голубович - 400 м с барьерами

Богдан-Иван Городисский - 5000 м

Станислав Коваленко - 200 м

Олег Кукота - 110 м с барьерами

Олег Миронец - 800 м

Дмитрий Николай Николайчук - 1500 м

Александр Погорелко - 400 м

Роман Ростикус - 3000 м с барьерами

Андрей Васильев - 4х100 м

Владислав Емец - 4х100 м

Станислав Коваленко - 4х100 м

Эрик Кострица - 4х100 м

Кирилл Приходько - 4х100 м

Александр Соколов - 4х100 м

Женщины

Диана Гончаренко - 100 м

Валерия Зинченко - 5000 м

Татьяна Кайсен - 200 м

Екатерина Карпюк - 400 м

Наталья Кроль - 800 м

Ольга Ляхова - 1500 м

Анна Плотицына - 100 м с барьерами

Наталья Стребкова - 3000 м с барьерами

Виктория Ткачук - 400 м с барьерами

Диана Гончаренко - 4х100 м

Татьяна Кайсен - 4х100 м

Яна Качур - 4х100 м

Анна Плотицына - 4х100 м

Елена Радюк-Кучук - 4х100 м

Даниила Хаван - 4х100 м

Микс:

Никита Барабанов

Даниил Даниленко

Александр Погорелко

Екатерина Карпюк

Татьяна Мельник

Анна Рыжикова

Виктория Ткачук

Прыжки:

Олег Дорощук - прыжки в высоту

Владислав Милихин - прыжки с шестом

Сергей Никифоров - прыжки в длину

Владислав Шепелев - тройной прыжок

Марина Бех-Романчук - прыжки в длину, тройной прыжок

Яна Гладийчук - прыжки с шестом

Ярослава Магучих - прыжки в высоту

Метание:

Роман Кокошко - толкание ядра

Михаил Кохан - метание молота

Никита Нестеренко - метание диска

Артур Фельфнер - метание копья

Анна Гацко - метание копья

Валерия Иваненко-Кирилина - метание молота

Дарья Козачок - метание диска

Мария Ларина - толкание ядра

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.