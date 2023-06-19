Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в легкой атлетике.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители легкой атлетики.
Украина в легкой ателтике на Европейских Играх
В рамках соревнований по легкой атлетике будут разграны 37 комплектов наград с 23 по 25 июня. Украина примет участие в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании.
Состав сборной Украины в легкой атлетике
Беговые дисциплины:
Мужчины
- Андрей Васильев - 100 м
- Ростислав Голубович - 400 м с барьерами
- Богдан-Иван Городисский - 5000 м
- Станислав Коваленко - 200 м
- Олег Кукота - 110 м с барьерами
- Олег Миронец - 800 м
- Дмитрий Николай Николайчук - 1500 м
- Александр Погорелко - 400 м
- Роман Ростикус - 3000 м с барьерами
- Андрей Васильев - 4х100 м
- Владислав Емец - 4х100 м
- Станислав Коваленко - 4х100 м
- Эрик Кострица - 4х100 м
- Кирилл Приходько - 4х100 м
- Александр Соколов - 4х100 м
Женщины
- Диана Гончаренко - 100 м
- Валерия Зинченко - 5000 м
- Татьяна Кайсен - 200 м
- Екатерина Карпюк - 400 м
- Наталья Кроль - 800 м
- Ольга Ляхова - 1500 м
- Анна Плотицына - 100 м с барьерами
- Наталья Стребкова - 3000 м с барьерами
- Виктория Ткачук - 400 м с барьерами
- Диана Гончаренко - 4х100 м
- Татьяна Кайсен - 4х100 м
- Яна Качур - 4х100 м
- Анна Плотицына - 4х100 м
- Елена Радюк-Кучук - 4х100 м
- Даниила Хаван - 4х100 м
Микс:
- Никита Барабанов
- Даниил Даниленко
- Александр Погорелко
- Екатерина Карпюк
- Татьяна Мельник
- Анна Рыжикова
- Виктория Ткачук
Прыжки:
- Олег Дорощук - прыжки в высоту
- Владислав Милихин - прыжки с шестом
- Сергей Никифоров - прыжки в длину
- Владислав Шепелев - тройной прыжок
- Марина Бех-Романчук - прыжки в длину, тройной прыжок
- Яна Гладийчук - прыжки с шестом
- Ярослава Магучих - прыжки в высоту
Метание:
- Роман Кокошко - толкание ядра
- Михаил Кохан - метание молота
- Никита Нестеренко - метание диска
- Артур Фельфнер - метание копья
- Анна Гацко - метание копья
- Валерия Иваненко-Кирилина - метание молота
- Дарья Козачок - метание диска
- Мария Ларина - толкание ядра
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.