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Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в легкой атлетике.
Сегодня, 19:37
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители легкой атлетики.

Украина в легкой ателтике на Европейских Играх

В рамках соревнований по легкой атлетике будут разграны 37 комплектов наград с 23 по 25 июня. Украина примет участие в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании.

Состав сборной Украины в легкой атлетике

Беговые дисциплины:

Мужчины

  • Андрей Васильев - 100 м                        
  • Ростислав Голубович - 400 м с барьерами                       
  • Богдан-Иван Городисский - 5000 м                        
  • Станислав Коваленко - 200 м                        
  • Олег Кукота - 110 м с барьерами                       
  • Олег Миронец - 800 м                        
  • Дмитрий Николай Николайчук - 1500 м                        
  • Александр Погорелко - 400 м                        
  • Роман Ростикус - 3000 м с барьерами                      
  • Андрей Васильев - 4х100 м
  • Владислав Емец - 4х100 м
  • Станислав Коваленко - 4х100 м
  • Эрик Кострица - 4х100 м
  • Кирилл Приходько - 4х100 м
  • Александр Соколов - 4х100 м

Женщины

  • Диана Гончаренко - 100 м                        
  • Валерия Зинченко - 5000 м                        
  • Татьяна Кайсен - 200 м                        
  • Екатерина Карпюк - 400 м                        
  • Наталья Кроль - 800 м                        
  • Ольга Ляхова - 1500 м                        
  • Анна Плотицына - 100 м с барьерами                      
  • Наталья Стребкова - 3000 м с барьерами                        
  • Виктория Ткачук - 400 м с барьерами                      
  • Диана Гончаренко - 4х100 м
  • Татьяна Кайсен - 4х100 м
  • Яна Качур - 4х100 м
  • Анна Плотицына - 4х100 м
  • Елена Радюк-Кучук - 4х100 м
  • Даниила Хаван - 4х100 м

Микс:

  • Никита Барабанов
  • Даниил Даниленко
  • Александр Погорелко
  • Екатерина Карпюк
  • Татьяна Мельник
  • Анна Рыжикова
  • Виктория Ткачук

Прыжки:

  • Олег Дорощук - прыжки в высоту                
  • Владислав Милихин - прыжки с шестом                
  • Сергей Никифоров - прыжки в длину                
  • Владислав Шепелев - тройной прыжок
  • Марина Бех-Романчук - прыжки в длину, тройной прыжок                
  • Яна Гладийчук - прыжки с шестом                
  • Ярослава Магучих - прыжки в высоту

Метание:

  • Роман Кокошко - толкание ядра                
  • Михаил Кохан - метание молота                
  • Никита Нестеренко - метание диска                
  • Артур Фельфнер - метание копья
  • Анна Гацко - метание копья                
  • Валерия Иваненко-Кирилина - метание молота                
  • Дарья Козачок - метание диска                
  • Мария Ларина - толкание ядра

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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