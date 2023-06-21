Мужская сборная Украины выиграла эстафету на дистанции 100 м на Европейских играх 2023
В Польше проходят Европейские Игры-2023, в ходе которых проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Состоялась мужская эстафета на дистанции 100 метров во втором дивизионе, в которой победила сборная Украины, пробежав дистанцию за 39,03 секунды.
Наши спортсмены опередили словаков, прибежавших вторыми на 20 сотых секунды. Тройку лидеров замкнула сборная Венгрии с результатом в 39,67 секунд.
Отметим, что ранее победы на командном чемпионате Европы во втором дивизионе завоевывали Михаил Кохан, Виктория Ткачук, Марина Бех-Романчук и Наталия Кроль.
Читай также: Европейские игры 2023: результаты украинцев в первый день
Европейские игры. Командный Евро-2023. Второй дивизион
Эстафета на 100 м. Мужчины
- Украина - 39,03
- Словакия - 39,23
- Венгрия - 39,67
Напомним, что судьба медалей определится 24 июня, когда состоится забег в элитном дивизионе.