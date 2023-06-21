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Мужская сборная Украины выиграла эстафету на дистанции 100 м на Европейских играх 2023

Наша команда может претендовать на медаль.
Вчера, 21:32
Эрик Кострыця, Андрей Васильев, Станислав Коваленко, Александр Соколов / Getty Images
Эрик Кострыця, Андрей Васильев, Станислав Коваленко, Александр Соколов / Getty Images

В Польше проходят Европейские Игры-2023, в ходе которых проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Состоялась мужская эстафета на дистанции 100 метров во втором дивизионе, в которой победила сборная Украины, пробежав дистанцию за 39,03 секунды.

Наши спортсмены опередили словаков, прибежавших вторыми на 20 сотых секунды. Тройку лидеров замкнула сборная Венгрии с результатом в 39,67 секунд.

Отметим, что ранее победы на командном чемпионате Европы во втором дивизионе завоевывали Михаил Кохан, Виктория Ткачук, Марина Бех-Романчук и Наталия Кроль.

Читай также: Европейские игры 2023: результаты украинцев в первый день

Европейские игры. Командный Евро-2023. Второй дивизион
Эстафета на 100 м. Мужчины

  1. Украина - 39,03
  2. Словакия - 39,23
  3. Венгрия - 39,67

Напомним, что судьба медалей определится 24 июня, когда состоится забег в элитном дивизионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Европейские Игры

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