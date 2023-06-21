Ткачук одержала очередную победу для Украины в легкой атлетике на ЕИ-2023

Легкоатлетка Виктория Ткачук, которая представляет Украину на Европейских Играх 2023 года в дисциплине 400 метров с барьерами, смогла одержать победу.

28-летняя спортсменка обошла всех своих соперниц во втором дивизионе командного чемпионата Европы, который и проходит в рамках Европейских игр, почти на секунду.

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Для Украины это уже не первая победа в секторе легкой атлетики, ранее в своих дисциплинах лучшими стали Михаил Кохан и Наталья Кроль.

Виктория Ткачук может завоевать медаль Европейских игр, если в Первом дивизионе не найдется трех спортсменок, которые улучшат ее результат.

Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.

Забег на 400 м, женщины.