Ткачук одержала очередную победу для Украины в легкой атлетике на ЕИ-2023
Украинка выиграла свой забег на Европейских Играх.
Легкоатлетка Виктория Ткачук, которая представляет Украину на Европейских Играх 2023 года в дисциплине 400 метров с барьерами, смогла одержать победу.
28-летняя спортсменка обошла всех своих соперниц во втором дивизионе командного чемпионата Европы, который и проходит в рамках Европейских игр, почти на секунду.
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Для Украины это уже не первая победа в секторе легкой атлетики, ранее в своих дисциплинах лучшими стали Михаил Кохан и Наталья Кроль.
Виктория Ткачук может завоевать медаль Европейских игр, если в Первом дивизионе не найдется трех спортсменок, которые улучшат ее результат.
Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.
Забег на 400 м, женщины.
- Виктория Ткачук (Украина) - 55,87
- Агата Дзюпин (Словакия) - 56,58
- Янка Молнар (Венгрия) - 56,86