iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина завоевала "золото" и два "серебра" на Европейских студенческих играх-2024

Украинские команды впервые в истории добыли золотые и серебряные медали главного спортивного события университетского спорта Европы.
Сегодня, 16:00
Футбольная сборная Государственного торгово-экономического университета / УАФ
Футбольная сборная Государственного торгово-экономического университета / УАФ

В Венгрии завершились Европейские студенческие игры-2024, в которых принимали участие украинские команды.

И, как сообщает официальный сайт УАФ, украинцы выступили там очень удачно.

Так, футбольная сборная Государственного торгово-экономического университета под руководством Алексея Яценко стала победителем турнира. В финале она обыграла команду немецкого Университета Вюрцбурга со счетом 2:0 и завоевала золотые медали.

Стоит также отметить, что за счет этого триумфа сборная ГТЭУ получила право представлять Украину на чемпионате мира по футболу среди студентов, который состоится в 2025 году.

Еще две награды были добыты в футзале.

Впервые участвуя в Европейских играх, сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ дошла до финала.

Сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ
Сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ / Источник: УАФ

Там команда под руководством Юрия Иванишина, к сожалению, уступила в серии пенальти испанскому Университету Севильи (5:6) и стала серебряным призером турнира.

Еще одно "серебро" оказалось на счету женской сборной Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Футзальная женская сборная Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова
Футзальная женская сборная Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова / Источник: УАФ

Девушки под руководством Руслана Мишаровского второй год подряд дошли до финала, где, к сожалению, не смогли завоевать победу. 

Ксения Гриценко была признана лучшим игроком турнира. Она же вместе с Аленой Коваленко была включена в символическую сборную турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Европейские Игры

Статьи по теме

Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми
Новичок Шахтера высказался о войне в Украине Новичок Шахтера высказался о войне в Украине
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Ястремская проиграла в первом раунде парного смешанного разряда Уимблдона Ястремская проиграла в первом раунде парного смешанного разряда Уимблдона
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Бавария предложила огромные деньги за хавбека ПСЖ
Европа17:51
Украина - Норвегия: онлайн-трансляция матча на Евро-2024 (U-19)
Европа17:43
Гирасси официально стал игроком дортмундской Боруссии
Европа17:17
Лилль угрозами заставил Йоро принять предложение Манчестер Юнайтед
Европа17:02
"Великолепный лидер": одно видео заставило фанатов МЮ призвать вернуть Магуайру капитанскую повязку
Евро-202416:30
Евро U-19: Норвегия сыграет с Украиной, Северная Ирландия - с Италией
Украина16:20
УАФ не будет отзывать аттестат у Днепра-1 на участие в УПЛ в сезоне-2024/25
Европа16:00
Украина завоевала "золото" и два "серебра" на Европейских студенческих играх-2024
Европа15:31
Экс-чемпион Италии заинтересовался приобретением игрока сборной Украины
НБА15:04
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Сет Карри продолжит выступать за Шарлотт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK