Украина завоевала "золото" и два "серебра" на Европейских студенческих играх-2024
В Венгрии завершились Европейские студенческие игры-2024, в которых принимали участие украинские команды.
И, как сообщает официальный сайт УАФ, украинцы выступили там очень удачно.
Так, футбольная сборная Государственного торгово-экономического университета под руководством Алексея Яценко стала победителем турнира. В финале она обыграла команду немецкого Университета Вюрцбурга со счетом 2:0 и завоевала золотые медали.
Стоит также отметить, что за счет этого триумфа сборная ГТЭУ получила право представлять Украину на чемпионате мира по футболу среди студентов, который состоится в 2025 году.
Еще две награды были добыты в футзале.
Впервые участвуя в Европейских играх, сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ дошла до финала.
Там команда под руководством Юрия Иванишина, к сожалению, уступила в серии пенальти испанскому Университету Севильи (5:6) и стала серебряным призером турнира.
Еще одно "серебро" оказалось на счету женской сборной Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.
Девушки под руководством Руслана Мишаровского второй год подряд дошли до финала, где, к сожалению, не смогли завоевать победу.
Ксения Гриценко была признана лучшим игроком турнира. Она же вместе с Аленой Коваленко была включена в символическую сборную турнира.
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