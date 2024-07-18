Украина завоевала "золото" и два "серебра" на Европейских студенческих играх-2024

Украинские команды впервые в истории добыли золотые и серебряные медали главного спортивного события университетского спорта Европы.

В Венгрии завершились Европейские студенческие игры-2024, в которых принимали участие украинские команды.

И, как сообщает официальный сайт УАФ, украинцы выступили там очень удачно.

Так, футбольная сборная Государственного торгово-экономического университета под руководством Алексея Яценко стала победителем турнира. В финале она обыграла команду немецкого Университета Вюрцбурга со счетом 2:0 и завоевала золотые медали.

Стоит также отметить, что за счет этого триумфа сборная ГТЭУ получила право представлять Украину на чемпионате мира по футболу среди студентов, который состоится в 2025 году.

Еще две награды были добыты в футзале.

Впервые участвуя в Европейских играх, сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ дошла до финала.

Сборная Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ / Источник: УАФ

Там команда под руководством Юрия Иванишина, к сожалению, уступила в серии пенальти испанскому Университету Севильи (5:6) и стала серебряным призером турнира.

Еще одно "серебро" оказалось на счету женской сборной Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Футзальная женская сборная Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова / Источник: УАФ

Девушки под руководством Руслана Мишаровского второй год подряд дошли до финала, где, к сожалению, не смогли завоевать победу.

Ксения Гриценко была признана лучшим игроком турнира. Она же вместе с Аленой Коваленко была включена в символическую сборную турнира.

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