Бокс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

В составе украинской сборной будут и представители такого вида спорта, как бокс. В нем Украину представят 13 спортсменов: семь мужчин и шесть женщин.

Состав сборной Украины по боксу

Мужчины:

Дмитрий Замотаев (до 51 кг)

Тарас Бондарчук (до 57 кг)

Ярослав Харцыз (до 63,5 кг)

Юрий Захареев (до 71 кг)

Александр Хижняк (до 80 кг)

Аркадий Карцан (до 92 кг)

Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)

Женщины:

Татьяна Коб (до 50 кг)

Анастасия Ковальчук (до 54 кг)

Марианна Басанец (до 57 кг)

Анна Охрей (до 60 кг)

Мария Бова (до 66 кг)

Анастасия Черноколенко (до 75 кг)

Украина в боксе на Европейских Играх

Соревнования по боксу пройдут с 23 июня по 2 июля.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.