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Бокс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских боксеров на третьих Европейских играх.
Сегодня, 17:50
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

В составе украинской сборной будут и представители такого вида спорта, как бокс. В нем Украину представят 13 спортсменов: семь мужчин и шесть женщин.

Состав сборной Украины по боксу

Мужчины:

  • Дмитрий Замотаев (до 51 кг)
  • Тарас Бондарчук (до 57 кг)
  • Ярослав Харцыз (до 63,5 кг)
  • Юрий Захареев (до 71 кг)
  • Александр Хижняк (до 80 кг)
  • Аркадий Карцан (до 92 кг)
  • Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)

Женщины:

  • Татьяна Коб (до 50 кг)
  • Анастасия Ковальчук (до 54 кг)
  • Марианна Басанец (до 57 кг)
  • Анна Охрей (до 60 кг)
  • Мария Бова (до 66 кг)
  • Анастасия Черноколенко (до 75 кг)

Украина в боксе на Европейских Играх

Соревнования по боксу пройдут с 23 июня по 2 июля.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс календарь Европейские Игры расписание и результаты

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