Бокс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских боксеров на третьих Европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
В составе украинской сборной будут и представители такого вида спорта, как бокс. В нем Украину представят 13 спортсменов: семь мужчин и шесть женщин.
Состав сборной Украины по боксу
Мужчины:
- Дмитрий Замотаев (до 51 кг)
- Тарас Бондарчук (до 57 кг)
- Ярослав Харцыз (до 63,5 кг)
- Юрий Захареев (до 71 кг)
- Александр Хижняк (до 80 кг)
- Аркадий Карцан (до 92 кг)
- Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)
Женщины:
- Татьяна Коб (до 50 кг)
- Анастасия Ковальчук (до 54 кг)
- Марианна Басанец (до 57 кг)
- Анна Охрей (до 60 кг)
- Мария Бова (до 66 кг)
- Анастасия Черноколенко (до 75 кг)
Украина в боксе на Европейских Играх
Соревнования по боксу пройдут с 23 июня по 2 июля.
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.