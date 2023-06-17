Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта
С 21 июня по 2 июля 2023 года в польском Кракове пройдут третьи Европейские игры, в ходе которых соревнования по олимпийским видам спорта также станут континентальной квалификацией на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Украину на Евроиграх-2023 представит рекордное количество спортсменов - 263 атлета, которые выступят в 27 из 30 возможных дисциплин.
Наибольшее представительство в составе украинской сборной будет в легкой атлетике - 44 спортсмена. Украинцы не будут принимать участие в соревнованиях по пляжному гандболу, паделу и регби-7, а в артистическом плавании и баскетболе 3х3 будут представлены только женскими командами.
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На нынешних континентальных соревнованиях выступит на 64 украинских спортсмена больше, чем на предыдущих Европейских играх-2019 в Минске. Тогда на вторых Евроиграх сборная Украины завоевала 52 награды, в частности 16 золотых, и заняла третье место в общем медальном зачете стран.
Украинцы на Европейских играх-2023: представительство в видах спорта
Артистическое плавание
- мужчины - 0
- женщины - 11
- всего - 11
Бадминтон
- мужчины - 3
- женщины - 3
- всего - 6
Баскетбол 3х3
- мужчины - 0
- женщины - 4
- всего - 4
Бокс
- мужчины - 7
- женщины - 6
- всего - 13
Брейкданс
- мужчины - 2
- женщины - 1
- всего - 3
Велоспорт (BMX)
- мужчины - 1
- женщины - 0
- всего - 1
Гребной слалом
- мужчины - 4
- женщины - 3
- всего - 7
Гребля на байдарках и каноэ
- мужчины - 9
- женщины - 8
- всего - 17
Дзюдо
- мужчины - 6
- женщины - 6
- всего - 12
Карате
- мужчины - 3
- женщины - 4
- всего - 7
Кикбоксинг
- мужчины - 3
- женщины - 1
- всего - 4
Легкая атлетика
- мужчины - 23
- женщины - 21
- всего - 44
Маунтенбайк
- мужчины - 3
- женщины - 3
- всего - 6
Муай тай
- мужчины - 5
- женщины - 1
- всего - 6
Настольный теннис
- мужчины - 3
- женщины - 4
- всего - 7
Пляжный футбол
- мужчины – 12
- женщины - 12
- всего - 24
Скалолазание
- мужчины - 2
- женщины - 3
- всего - 5
Прыжки на лыжах с трамплина
- мужчины - 2
- женщины - 2
- всего - 4
Прыжки в воду
- мужчины - 7
- женщины - 3
- всего - 10
Стрельба из лука
- мужчины - 3
- женщины - 2
- всего - 5
Стрельба пулевая
- мужчины - 8
- женщины - 7
- всего - 15
Стрельба стендовая
- мужчины - 1
- женщины - 3
- всего - 4
Современное пятиборье
- мужчины - 4
- женщины - 4
- всего - 8
Текбол
- мужчины - 2
- женщины - 2
- всего - 4
Триатлон
- мужчины - 1
- женщины - 3
- всего - 4
Тхэквондо
- мужчины - 5
- женщины - 3
- всего - 8
Фехтование
- мужчины – 12
- женщины - 12
- всего - 24
Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований на Европейских играх-2023.