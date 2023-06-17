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Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта

ISPORT.ua рассказывает, сколько украинцев и в каких дисциплинах выступят на соревнованиях.
Сегодня, 14:00
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

С 21 июня по 2 июля 2023 года в польском Кракове пройдут третьи Европейские игры, в ходе которых соревнования по олимпийским видам спорта также станут континентальной квалификацией на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Украину на Евроиграх-2023 представит рекордное количество спортсменов - 263 атлета, которые выступят в 27 из 30 возможных дисциплин.

Наибольшее представительство в составе украинской сборной будет в легкой атлетике - 44 спортсмена. Украинцы не будут принимать участие в соревнованиях по пляжному гандболу, паделу и регби-7, а в артистическом плавании и баскетболе 3х3 будут представлены только женскими командами.

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На нынешних континентальных соревнованиях выступит на 64 украинских спортсмена больше, чем на предыдущих Европейских играх-2019 в Минске. Тогда на вторых Евроиграх сборная Украины завоевала 52 награды, в частности 16 золотых, и заняла третье место в общем медальном зачете стран.

Украинцы на Европейских играх-2023: представительство в видах спорта

Артистическое плавание

  • мужчины - 0
  • женщины - 11
  • всего - 11

Бадминтон

  • мужчины - 3
  • женщины - 3
  • всего - 6

Баскетбол 3х3

  • мужчины - 0
  • женщины - 4
  • всего - 4

Бокс

  • мужчины - 7
  • женщины - 6
  • всего - 13

Брейкданс

  • мужчины - 2
  • женщины - 1
  • всего - 3

Велоспорт (BMX)

  • мужчины - 1
  • женщины - 0
  • всего - 1

Гребной слалом

  • мужчины - 4
  • женщины - 3
  • всего - 7

Гребля на байдарках и каноэ

  • мужчины - 9
  • женщины - 8
  • всего - 17

Дзюдо

  • мужчины - 6
  • женщины - 6
  • всего - 12

Карате

  • мужчины - 3
  • женщины - 4
  • всего - 7

Кикбоксинг

  • мужчины - 3
  • женщины - 1
  • всего - 4

Легкая атлетика

  • мужчины - 23
  • женщины - 21
  • всего - 44

Маунтенбайк

  • мужчины - 3
  • женщины - 3
  • всего - 6

Муай тай

  • мужчины - 5
  • женщины - 1
  • всего - 6

Настольный теннис

  • мужчины - 3
  • женщины - 4
  • всего - 7

Пляжный футбол

  • мужчины – 12
  • женщины - 12
  • всего - 24

Скалолазание

  • мужчины - 2
  • женщины - 3
  • всего - 5

Прыжки на лыжах с трамплина

  • мужчины - 2
  • женщины - 2
  • всего - 4

Прыжки в воду

  • мужчины - 7
  • женщины - 3
  • всего - 10

Стрельба из лука

  • мужчины - 3
  • женщины - 2
  • всего - 5

Стрельба пулевая

  • мужчины - 8
  • женщины - 7
  • всего - 15

Стрельба стендовая

  • мужчины - 1
  • женщины - 3
  • всего - 4

Современное пятиборье

  • мужчины - 4
  • женщины - 4
  • всего - 8

Текбол

  • мужчины - 2
  • женщины - 2
  • всего - 4

Триатлон

  • мужчины - 1
  • женщины - 3
  • всего - 4

Тхэквондо

  • мужчины - 5
  • женщины - 3
  • всего - 8

Фехтование

  • мужчины – 12
  • женщины - 12
  • всего - 24

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований на Европейских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры

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