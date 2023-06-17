Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта

ISPORT.ua рассказывает, сколько украинцев и в каких дисциплинах выступят на соревнованиях.

С 21 июня по 2 июля 2023 года в польском Кракове пройдут третьи Европейские игры, в ходе которых соревнования по олимпийским видам спорта также станут континентальной квалификацией на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Украину на Евроиграх-2023 представит рекордное количество спортсменов - 263 атлета, которые выступят в 27 из 30 возможных дисциплин.

Наибольшее представительство в составе украинской сборной будет в легкой атлетике - 44 спортсмена. Украинцы не будут принимать участие в соревнованиях по пляжному гандболу, паделу и регби-7, а в артистическом плавании и баскетболе 3х3 будут представлены только женскими командами.

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На нынешних континентальных соревнованиях выступит на 64 украинских спортсмена больше, чем на предыдущих Европейских играх-2019 в Минске. Тогда на вторых Евроиграх сборная Украины завоевала 52 награды, в частности 16 золотых, и заняла третье место в общем медальном зачете стран.

Украинцы на Европейских играх-2023: представительство в видах спорта

Артистическое плавание

мужчины - 0

женщины - 11

всего - 11

Бадминтон

мужчины - 3

женщины - 3

всего - 6

Баскетбол 3х3

мужчины - 0

женщины - 4

всего - 4

Бокс

мужчины - 7

женщины - 6

всего - 13

Брейкданс

мужчины - 2

женщины - 1

всего - 3

Велоспорт (BMX)

мужчины - 1

женщины - 0

всего - 1

Гребной слалом

мужчины - 4

женщины - 3

всего - 7

Гребля на байдарках и каноэ

мужчины - 9

женщины - 8

всего - 17

Дзюдо

мужчины - 6

женщины - 6

всего - 12

Карате

мужчины - 3

женщины - 4

всего - 7

Кикбоксинг

мужчины - 3

женщины - 1

всего - 4

Легкая атлетика

мужчины - 23

женщины - 21

всего - 44

Маунтенбайк

мужчины - 3

женщины - 3

всего - 6

Муай тай

мужчины - 5

женщины - 1

всего - 6

Настольный теннис

мужчины - 3

женщины - 4

всего - 7

Пляжный футбол

мужчины – 12

женщины - 12

всего - 24

Скалолазание

мужчины - 2

женщины - 3

всего - 5

Прыжки на лыжах с трамплина

мужчины - 2

женщины - 2

всего - 4

Прыжки в воду

мужчины - 7

женщины - 3

всего - 10

Стрельба из лука

мужчины - 3

женщины - 2

всего - 5

Стрельба пулевая

мужчины - 8

женщины - 7

всего - 15

Стрельба стендовая

мужчины - 1

женщины - 3

всего - 4

Современное пятиборье

мужчины - 4

женщины - 4

всего - 8

Текбол

мужчины - 2

женщины - 2

всего - 4

Триатлон

мужчины - 1

женщины - 3

всего - 4

Тхэквондо

мужчины - 5

женщины - 3

всего - 8

Фехтование

мужчины – 12

женщины - 12

всего - 24

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований на Европейских играх-2023.