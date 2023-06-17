Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

С 21 июня по 2 июля в польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

В составе украинской сборной будут представители и такого вида спорта, как прыжки в воду. В нем Украину представят десять спортсменов: семь мужчин и три женщины.

На Евроиграх-2023 в прыжках в воду будут разыграны 13 комплектов наград в одиночных, синхронных и командных дисциплинах, а также олимпийские лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже, которые получат победители в четырех индивидуальных видах программы: трамплин 3м (мужчины, женщины) и вышка 10м (мужчины, женщины).

Состав сборной Украины по прыжкам в воду

Кирилл Азаров - трамплин 1м, трамплин 3м

Кирилл Болюх

Олег Колодий - трамплин 1м, трамплин 3м

Даниил Коновалов - трамплин 1м, трамплин 3м

Евгений Науменко - вышка 10м

Станислав Олиферчик - трамплин 1м, трамплин 3м

Алексей Середа - вышка 10м

Ксения Байло - вышка 10м

Анна Письменская - трамплин 1м, трамплин 3м

Софья Эсман - вышка 10м

Украина в прыжках в воду на Европейских Играх

Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 22 по 28 июня.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.