iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских прыгунов в воду на третьих Европейских играх.
Сегодня, 18:55
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images

С 21 июня по 2 июля в польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

В составе украинской сборной будут представители и такого вида спорта, как прыжки в воду. В нем Украину представят десять спортсменов: семь мужчин и три женщины.

На Евроиграх-2023 в прыжках в воду будут разыграны 13 комплектов наград в одиночных, синхронных и командных дисциплинах, а также олимпийские лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже, которые получат победители в четырех индивидуальных видах программы: трамплин 3м (мужчины, женщины) и вышка 10м (мужчины, женщины).

Состав сборной Украины по прыжкам в воду

  • Кирилл Азаров - трамплин 1м, трамплин 3м
  • Кирилл Болюх
  • Олег Колодий - трамплин 1м, трамплин 3м
  • Даниил Коновалов - трамплин 1м, трамплин 3м
  • Евгений Науменко - вышка 10м
  • Станислав Олиферчик - трамплин 1м, трамплин 3м
  • Алексей Середа - вышка 10м
  • Ксения Байло - вышка 10м
  • Анна Письменская - трамплин 1м, трамплин 3м
  • Софья Эсман - вышка 10м

Украина в прыжках в воду на Европейских Играх

Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 22 по 28 июня.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в воду календарь Европейские Игры расписание и результаты

Статьи по теме

Бокс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Бокс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта
Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии
Погба: Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни Погба: Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига наций21:12
Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии
Европа20:51
Погба: Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни
Формула 120:38
Гран-при Канады: Третья практика. Ферстаппен и Леклер впереди, Магнуссен в пятерке
Олимпийские виды20:32
Брейкданс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа20:20
В Реале определились с судьбой Лунина
Олимпийские виды19:59
Тхэквондо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа19:49
Азар склоняется к завершению игровой карьеры
Европа19:24
Пике собирается жениться на своей новой возлюбленной
Олимпийские виды19:12
Текбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Олимпийские виды18:55
Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK