Европейские игры 2023: где и когда смотреть

С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше пройдут ІІІ Европейские игры.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы примут участие почти во всех представленных 30 различных видах спорта.

Где и когда смотреть Европейские игры в Украине

Прямая трансляция третьих Европейских игр в Украине будет доступна в прямом эфире на телеканале Суспильне Спорт, а также на местных каналах Суспильного Мовлення только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Онлайн-трансляцию соревнований вы можете посмотреть на сайте Суспильне Спорт, первый прямой эфир начнется 20 июня в 17:10 по киевскому времени. Европейские игры стартуют с соревнований по пляжному гандболу и легкой атлетике.

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.