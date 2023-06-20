iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Европейские игры 2023: где и когда смотреть

Трансляция соревнования будет доступна на платформе Сусипильне Спорт.
Сегодня, 12:44
Европейские игры 2023 / Getty Images
Европейские игры 2023 / Getty Images

С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше пройдут ІІІ Европейские игры.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы примут участие почти во всех представленных 30 различных видах спорта.

Где и когда смотреть Европейские игры в Украине

Прямая трансляция третьих Европейских игр в Украине будет доступна в прямом эфире на телеканале Суспильне Спорт, а также на местных каналах Суспильного Мовлення только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Онлайн-трансляцию соревнований вы можете посмотреть на сайте Суспильне Спорт, первый прямой эфир начнется 20 июня в 17:10 по киевскому времени. Европейские игры стартуют с соревнований по пляжному гандболу и легкой атлетике.

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры

Статьи по теме

Состав сборной Украины на Европейских играх-2023 Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс15:12
"Это очень сложно": Промоутер Джошуа оценил вероятность проведения реванша с Уайтом
Украина14:40
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Олимпийские виды14:15
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Европа13:56
Милинкович-Савич может покинуть Лацио
Олимпийские виды13:50
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202413:27
УЕФА официально представил маскота Евро-2024
Олимпийские виды13:20
Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Формула 113:05
Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при
Европа12:58
Челси объявил о трансфере Нкунку из РБ Лейпциг
Олимпийские виды12:58
Европейские игры 2023: расписание и результаты украинцев в нулевой день
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK