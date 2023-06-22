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Сборная Украины по прыжкам в воду взяла золотые медали

А также стала чемпионом Европы.
Сегодня, 19:35
Алексей Середа / Getty Images
Алексей Середа / Getty Images

Сборная Украины по прыжкам в воду заняла первое место в проргамме смешанных команд на Европейских играх 2023.

В состав команды вошли Ксения Байло, Анна Письменская, Даниил Коновалов и Алексей Середа.

Они стали с большим отрывом лучшей командой в финальной части соревнований, набрав 438.30 пунктов и опередив ближайших соперников на целых 40 очков.

Второе место досталось команде Италии, третье - Испании.

  1. Украина - 438.30
  2. Италия - 398.25
  3. Испания 381.45

Кстати, наша сборная также сразу стала чемпионом Европы, ведь этот старт был частью чемпионата.

С остальными медалистами среди украинских спортсменов вы можете ознакомиться на нашем сайте.


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