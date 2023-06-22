Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Сразу два золота в гребле на байдарках и каноэ
Украину на соревнованиях представляют 263 атлета, которые выступают в 27 дисциплинах.
В Кракове (Польша) стартовали Европейские игры-2023, которые начались 20 июня.
Участие в турнире принимает сборная Украины. Нашу страну представляет рекордное количество спортсменов - 263 атлета, которые выступают в 27 из 30 возможных дисциплин.
ISPORT предлагает ознакомиться со списком всех украинцев, которые завоевали медали на Европейских играх-2023.
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Все медали Украины на Европейских играх-2023
Золото:
- Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойка, 500 метров), 1:58.233
- Олег Кухарик, Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 метров), 1:28.928
Серебро:
Бронза:
Всего медалей: 2
Отметим, что на ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на турнире.