Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Сразу два золота в гребле на байдарках и каноэ

Украину на соревнованиях представляют 263 атлета, которые выступают в 27 дисциплинах.

В Кракове (Польша) стартовали Европейские игры-2023, которые начались 20 июня.

Участие в турнире принимает сборная Украины. Нашу страну представляет рекордное количество спортсменов - 263 атлета, которые выступают в 27 из 30 возможных дисциплин.

ISPORT предлагает ознакомиться со списком всех украинцев, которые завоевали медали на Европейских играх-2023.

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Все медали Украины на Европейских играх-2023

Золото:

Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойка, 500 метров) , 1:58.233

, 1:58.233 Олег Кухарик, Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 метров), 1:28.928

Серебро:

Бронза:

Всего медалей: 2

Отметим, что на ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на турнире.