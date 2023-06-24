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Украинцы взяли золото Евроигр-2023 в синхронных прыжках в воду

Болюх и Байло принесли Украине очередную медаль высшей пробы.
Сегодня, 16:50
Кирилл Болюх и Ксения Байло / Getty Images
Кирилл Болюх и Ксения Байло / Getty Images

Украинские прыгуны в воду Кирилл Болюх и Ксения Байло завоевали золото Европейских игр-2023.

В финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки украинские спортсмены в общей сложности набрали 322.68 балла, став победителями.

Серебряные медали достались представителям Германии (306.12), а бронзовые – итальянским спортсменам (283.14).

Европейские игры-2023. Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки

  1. Украина - 322.68 балла
  2. Германия - 306.12
  3. Италия - 283.14

Эта золотая медаль стала для Украины второй в прыжках в воду на Евроиграх-2023. Ранее украинцы стали победителями в командных соревнованиях.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских прыгунов в воду на Европейских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в воду Европейские Игры-2023

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