Украинцы взяли золото Евроигр-2023 в синхронных прыжках в воду

Украинские прыгуны в воду Кирилл Болюх и Ксения Байло завоевали золото Европейских игр-2023.

В финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки украинские спортсмены в общей сложности набрали 322.68 балла, став победителями.

Серебряные медали достались представителям Германии (306.12), а бронзовые – итальянским спортсменам (283.14).

Европейские игры-2023. Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки

Украина - 322.68 балла Германия - 306.12 Италия - 283.14

Эта золотая медаль стала для Украины второй в прыжках в воду на Евроиграх-2023. Ранее украинцы стали победителями в командных соревнованиях.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских прыгунов в воду на Европейских играх-2023.