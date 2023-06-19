Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в прыжках с трамплина.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители прыжков с трамплина.

Украина в прыжках на лыжах с трамплина на Европейских Играх

Будет разыграно пять разных наград в данной дисциплине, Украина будет представлена во всех пяти видах программы.

27 июня – женский нормальный трамплин

28 июня – мужской нормальный трамплин

29 июня – командные соревнования

30 июня – женский гигантский трамплин

1 июля – мужской гигантский трамплин

Состав сборной Украины в прыжках на лыжах с трамплина

Мужчины

Евгений Марусяк

Виталий Калиниченко

Женщины

Татьяна Пилипчук

Жанна Глухова

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.