Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в прыжках с трамплина.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители прыжков с трамплина.
Украина в прыжках на лыжах с трамплина на Европейских Играх
Будет разыграно пять разных наград в данной дисциплине, Украина будет представлена во всех пяти видах программы.
- 27 июня – женский нормальный трамплин
- 28 июня – мужской нормальный трамплин
- 29 июня – командные соревнования
- 30 июня – женский гигантский трамплин
- 1 июля – мужской гигантский трамплин
Состав сборной Украины в прыжках на лыжах с трамплина
Мужчины
- Евгений Марусяк
- Виталий Калиниченко
Женщины
- Татьяна Пилипчук
- Жанна Глухова
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.