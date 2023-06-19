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Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в прыжках с трамплина.
Сегодня, 13:42
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители прыжков с трамплина.

Украина в прыжках на лыжах с трамплина на Европейских Играх

Будет разыграно пять разных наград в данной дисциплине, Украина будет представлена во всех пяти видах программы.

  • 27 июня – женский нормальный трамплин
  • 28 июня – мужской нормальный трамплин
  • 29 июня – командные соревнования
  • 30 июня – женский гигантский трамплин
  • 1 июля – мужской гигантский трамплин

Состав сборной Украины в прыжках на лыжах с трамплина

Мужчины

  • Евгений Марусяк
  • Виталий Калиниченко

Женщины

  • Татьяна Пилипчук
  • Жанна Глухова

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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