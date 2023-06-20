iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в стрелковом виде спорта.
Сегодня, 13:20
Елена Костевич и Олег Омельчук / Getty Images
Елена Костевич и Олег Омельчук / Getty Images

С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше состоятся ІІІ Европейские игры.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как пулевая стрельба.

Украина в пулевой стрельбе на Европейских Играх

Украина на Евроиграх-2023 в пулевой стрельбе в индивидуальных и командных соревнованиях будет представлена 15 спортсменами: восемью мужчинами и семью женщинами.

Состав сборной Украины по пулевой стрельбе

Мужчины

  • Виктор Банькин - пистолет
  • Максим Городинец - пистолет
  • Святослав Гудзий - винтовка
  • Павел Коростылев - пистолет
  • Сергей Кулиш - винтовка
  • Денис Кушниров - пистолет
  • Олег Омельчук - пистолет
  • Олег Царьков - винтовка

Женщины

  • Елена Костевич - пистолет
  • Наталья Кальныш - винтовка
  • Полина Колесникова - пистолет
  • Юлия Коростылева - пистолет
  • Анастасия Нимец - пистолет
  • Виктория Сухорукова - винтовка
  • Дарья Тихова - винтовка

Соревнования по пулевой стрельбе пройдут с 22 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пулевая стрельба Европейские Игры

Статьи по теме

Состав сборной Украины на Европейских играх-2023 Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европейские игры 2023: где и когда смотреть Европейские игры 2023: где и когда смотреть
Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:40
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Олимпийские виды14:15
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Европа13:56
Милинкович-Савич может покинуть Лацио
Олимпийские виды13:50
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202413:27
УЕФА официально представил маскота Евро-2024
Олимпийские виды13:20
Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Формула 113:05
Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при
Европа12:58
Челси объявил о трансфере Нкунку из РБ Лейпциг
Олимпийские виды12:58
Европейские игры 2023: расписание и результаты украинцев в нулевой день
Другие12:44
Европейские игры 2023: где и когда смотреть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK