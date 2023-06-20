Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в стрелковом виде спорта.

С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше состоятся ІІІ Европейские игры.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как пулевая стрельба.

Украина в пулевой стрельбе на Европейских Играх

Украина на Евроиграх-2023 в пулевой стрельбе в индивидуальных и командных соревнованиях будет представлена 15 спортсменами: восемью мужчинами и семью женщинами.

Состав сборной Украины по пулевой стрельбе

Мужчины

Виктор Банькин - пистолет

Максим Городинец - пистолет

Святослав Гудзий - винтовка

Павел Коростылев - пистолет

Сергей Кулиш - винтовка

Денис Кушниров - пистолет

Олег Омельчук - пистолет

Олег Царьков - винтовка

Женщины

Елена Костевич - пистолет

Наталья Кальныш - винтовка

Полина Колесникова - пистолет

Юлия Коростылева - пистолет

Анастасия Нимец - пистолет

Виктория Сухорукова - винтовка

Дарья Тихова - винтовка

Соревнования по пулевой стрельбе пройдут с 22 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.