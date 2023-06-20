Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в стрелковом виде спорта.
С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше состоятся ІІІ Европейские игры.
На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как пулевая стрельба.
Украина в пулевой стрельбе на Европейских Играх
Украина на Евроиграх-2023 в пулевой стрельбе в индивидуальных и командных соревнованиях будет представлена 15 спортсменами: восемью мужчинами и семью женщинами.
Состав сборной Украины по пулевой стрельбе
Мужчины
- Виктор Банькин - пистолет
- Максим Городинец - пистолет
- Святослав Гудзий - винтовка
- Павел Коростылев - пистолет
- Сергей Кулиш - винтовка
- Денис Кушниров - пистолет
- Олег Омельчук - пистолет
- Олег Царьков - винтовка
Женщины
- Елена Костевич - пистолет
- Наталья Кальныш - винтовка
- Полина Колесникова - пистолет
- Юлия Коростылева - пистолет
- Анастасия Нимец - пистолет
- Виктория Сухорукова - винтовка
- Дарья Тихова - винтовка
Соревнования по пулевой стрельбе пройдут с 22 июня по 1 июля.
На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.