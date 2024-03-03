Украина завоевала золотые и серебряные медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

В воскресенье, 3 марта, в рамках чемпионата Европы по пулевой стрельбе состоялись три финала, в которых участвовали украинские спортсмены.

В финале пневматических винтовок среди мужчин участвовали Сергей Кулиш, Святослав Гудзий и Олег Царьков. В противостоянии с командой Хорватии украинцы завоевали победу со счетом 17:11 и, очевидно, золотые медали.

А вот в пистолетных финалах все прошло не так хорошо. В женском финале Елена Костевич, Юлия Исаченко и Вилена Бевз уступили сборной Венгрии (15:17) и стали серебряными призершами чемпионата Европы.

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Этот же результат повторился и в мужском финале, где Олег Омельчук, Павел Коростылев и Виктор Банькин не смогли победить соперников из Турции, проиграв со счетом 11:17.

Ранее в норвежском Холменколлене состоялась смешанная эстафета седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24, в котором сборная Украины установила исторический антирекорд.

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