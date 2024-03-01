Чемпионат мира по легкой атлетике: расписание и результаты украинцев
ISPORT знакомит читателей с перипетиями мундиаля в рамках королевы спорта.
В шотландском городе Глазго в начале марта пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.
На турнир приехали и представители Украины в количестве семи спортсменов – двое мужчин и четыре женщины. К сожалению, из-за травм не приехали на ЧМ-2024 прыгуна в длину Марина Бех-Романчук (воспаление ахилла) и бронзовый призер прошлого Евро Роман Кокошко (толкновение ядра).
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2024
- 60 метров с барьерами (женщины): Анна Плотицына
- Женское пятиборье: Юлия Лобан
- Прыжки в высоту (мужчины): Андрей Проценко, Олег Дорощук
- Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко
Расписание и результаты украинцев на ЧМ-2024 по легкой атлетике
1 марта
- 12:05, Юлия Лобан - женское пятиборье (60 м с/б)
- 12:55, Юлия Лобан - женское пятиборье (прыжки в высоту)
- 15:20, Юлия Лобан - женское пятиборье (толкание ядра)
- 21:15, Юлия Лобан - женское пятиборье (прыжки в длину)
- 21:41, Ярослава Магучих, Юлия Левченко - прыжки в высоту (женщины)
- 23:30, Юлия Лобан - женское пятиборье (800 м)
3 марта
- 12:25, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, квалификация)
- 13:55, Андрей Проценко, Олег Дорощук - прыжки в высоту (мужчины)
- 19:40, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, полуфинал)
- 21:00, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, полуфинал)
Где смотреть чемпионат мира по легкой атлетике? Официальным транслятором мундиаля в 2024 году является Общественное.
Отметим, что на чемпионате мира 2022 Украина завоевала две награды - золото Ярославы Магучих и серебро Марины Бех-Романчук.
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