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Чемпионат мира по легкой атлетике: расписание и результаты украинцев

ISPORT знакомит читателей с перипетиями мундиаля в рамках королевы спорта.
Сегодня, 09:38
Украинцы на ЧМ-2024 / коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Украинцы на ЧМ-2024 / коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В шотландском городе Глазго в начале марта пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

На турнир приехали и представители Украины в количестве семи спортсменов – двое мужчин и четыре женщины. К сожалению, из-за травм не приехали на ЧМ-2024 прыгуна в длину Марина Бех-Романчук (воспаление ахилла) и бронзовый призер прошлого Евро Роман Кокошко (толкновение ядра).

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2024

  • 60 метров с барьерами (женщины): Анна Плотицына
  • Женское пятиборье: Юлия Лобан
  • Прыжки в высоту (мужчины): Андрей Проценко, Олег Дорощук
  • Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко

Расписание и результаты украинцев на ЧМ-2024 по легкой атлетике

1 марта

  • 12:05, Юлия Лобан - женское пятиборье (60 м с/б)
  • 12:55, Юлия Лобан - женское пятиборье (прыжки в высоту)
  • 15:20, Юлия Лобан - женское пятиборье (толкание ядра)
  • 21:15, Юлия Лобан - женское пятиборье (прыжки в длину)
  • 21:41, Ярослава Магучих, Юлия Левченко - прыжки в высоту (женщины)
  • 23:30, Юлия Лобан - женское пятиборье (800 м)

3 марта

  • 12:25, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, квалификация)
  • 13:55, Андрей Проценко, Олег Дорощук - прыжки в высоту (мужчины)
  • 19:40, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, полуфинал)
  • 21:00, Анна Плотицына – 60 метров с барьерами (женщины, полуфинал)

Где смотреть чемпионат мира по легкой атлетике? Официальным транслятором мундиаля в 2024 году является Общественное.

Отметим, что на чемпионате мира 2022 Украина завоевала две награды - золото Ярославы Магучих и серебро Марины Бех-Романчук.

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