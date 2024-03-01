iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира

Украинке совсем немного не хватило до золота.
Вчера, 23:12
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В пятницу, 1 марта, состоялся финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в Глазго, Шотландия.

В прыжках в высоту принимали участие украинки Ярослава Магучих, действующая чемпионка, и Юлия Левченко.

К сожалению, второй номер нашей сборной выбыла еще на высоте 1.84 метра, заняв в итоге лишь девятую строчку.

Источник: Getty Images

Вся надежда была лишь на Магучих, которая стартовала на 1.92 метра, постепенно повышая высоту и, хоть со "скрипом", но шла вверх.

В итоге Ярослава состязалась один на один со спортсменкой из Австралии Никола Олислагерс, где была крайне упорная борьба. К сожалению, нашей спортсменке не покорилась высота 1.99 метра, ввиду чего она завоевала серебро.

На ISPORT также доступны расписание и результаты чемпионата мира по легкой атлетике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту Ярослава Магучих

Статьи по теме

"Украина несокрушимая - была, есть и будет": Магучих высказалась о борьбе с российскими захватчиками "Украина несокрушимая - была, есть и будет": Магучих высказалась о борьбе с российскими захватчиками
"Вижу каждую разрушенную жизнь": Магучих - о допуске россиян к турнирам "Вижу каждую разрушенную жизнь": Магучих - о допуске россиян к турнирам
Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США
Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:49
Европа23:49
Милан вырвал победу над Лацио, завершив матч с численным преимуществом в три игрока
Легкая атлетика23:45
Чемпионат мира по легкой атлетике: Магучих завоевала серебро, Лобан далеко от пьедестала
Европа23:28
Бавария не удержала победу над Фрайбургом
Другие23:14
Костевич и Омельчук стали чемпионами Евро-2024 по пулевой стрельбе
Легкая атлетика23:12
Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира
Теннис22:50
Калинина вышла в полуфинал турнира в Остине
Европа22:49
Агент хавбека Арсенала выступил с заявлением о будущем игрока
Бокс22:35
Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Дэвис устроил тому избиение в спарринге
Европа22:22
Месси трогательным постом отметил 500 млн подписчиков в Инстаграме
Биатлон21:55
Две украинские биатлонистки квалифицировались в масс-старт в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK