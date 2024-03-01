Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира

Украинке совсем немного не хватило до золота.

В пятницу, 1 марта, состоялся финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в Глазго, Шотландия.

В прыжках в высоту принимали участие украинки Ярослава Магучих, действующая чемпионка, и Юлия Левченко.

К сожалению, второй номер нашей сборной выбыла еще на высоте 1.84 метра, заняв в итоге лишь девятую строчку.

Источник: Getty Images

Вся надежда была лишь на Магучих, которая стартовала на 1.92 метра, постепенно повышая высоту и, хоть со "скрипом", но шла вверх.

В итоге Ярослава состязалась один на один со спортсменкой из Австралии Никола Олислагерс, где была крайне упорная борьба. К сожалению, нашей спортсменке не покорилась высота 1.99 метра, ввиду чего она завоевала серебро.

На ISPORT также доступны расписание и результаты чемпионата мира по легкой атлетике.

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