Франция выиграла смешанную эстафету Кубка мира, Украина оказалась круговой

Пока одна команда полностью провалила гонку, другая не оставила соперникам ни единого шанса.

В воскресенье, 3 марта, в норвежском Холменколлене завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Последний европейский этап закрывала смешанная эстафета, которую украинские фанаты биатлона захотят как можно скорее забыть.

Стартовав с девятой позиции, сборная Украины была снята с эстафеты после второй передачи, став круговой. Это произошло, когда украинцы занимали 21-е место. Хуже выступили лишь Казахстан и Южная Корея.

А вот у кого все сразу пошло, как надо, так это у Франции. После первого огневого рубежа французы захватили лидерство, которое они ни разу не теряли вплоть до самого финиша.

За спиной у Франции развернулась нешуточная борьба за "серебро" между Италией, Норвегией и Швецией. В итоге итальянцы потеряли не только второе место, но и медали вовсе.

Серебряные медали завоевали шведы, третью ступеньку подиума заняли норвежцы. Стоит отметить, что к финишу добрались лишь десять команд - все остальные стали круговыми.

Кубок мира по биатлону. Холменколлен (Новергия)

Смешанная эстафета

1. Франция (0+6) 1:03,48,6

2. Швеция (0+8) +32,2

3. Норвегия (1+10) +35,9

...

21. Украина (3+8) LPD

Кубок мира берет небольшую паузу, после которой он вернется в Северной Америке этапом в США.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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