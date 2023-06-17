Тхэквондо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как тхэквондо. В нем Украину представят восемь спортсменов - пять мужчин и три женщины.

Украина в тхэквондо на Европейских Играх

Соревнования по тхэквондо пройдут 23-26 июня по схеме плей-офф без группового этапа.

Состав сборной Украины по тхэквондо

Владимир Быстров - до 63 кг

Владислав Бондарь - до 87 кг

Андрей Гарбар - свыше 87 кг

Константин Костеневич - до 80 кг

Андрей Чумаченко - до 68 кг

Виктория Нагурная - до 46 кг

Ирина Пипоть - до 73 кг

Рената Подолян - свыше 73 кг

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.