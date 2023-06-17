Тхэквондо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских тхэквондистов на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как тхэквондо. В нем Украину представят восемь спортсменов - пять мужчин и три женщины.
Украина в тхэквондо на Европейских Играх
Соревнования по тхэквондо пройдут 23-26 июня по схеме плей-офф без группового этапа.
Состав сборной Украины по тхэквондо
- Владимир Быстров - до 63 кг
- Владислав Бондарь - до 87 кг
- Андрей Гарбар - свыше 87 кг
- Константин Костеневич - до 80 кг
- Андрей Чумаченко - до 68 кг
- Виктория Нагурная - до 46 кг
- Ирина Пипоть - до 73 кг
- Рената Подолян - свыше 73 кг
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.