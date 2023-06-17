Дзюдо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
В Кракове, Польше и ближайших городах пройдут III Европейские игры, которые начнутся 21 июня и закончатся 2 июля.
На Играх Украину будут представлять более 200 спортсменов. Среди других пройдут соревнования и по дзюдо, но состоятся они ТОЛЬКО в формате командного турнира.
Украина в дзюдо на Европейских Играх
Вся программа дзюдо уложится в один день – 1 июля. В это время состоится соревнование в формате Чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд.
Каждая команда на поединок против другой сборной будет выставлять шесть спортсменов – трое женщин и трое мужчин. Кто первым выигрывает 4 боя – тот побеждает. В случае поражения до стадии финала, команды не выбывают, а смогут побороться за бронзу.
Состав сборной Украины по дзюдо
От Украины на турнир поедут по два представителя каждой весовой категории:
- Евгений Балевский - более 100 кг
- Андрей Колесник - более 100 кг
- Артем Бубир - до 90 кг
- Станислав Гунченко – до 90 кг
- Владислав Казимиров – до 73 кг
- Богдан Ядов – до 73 кг
- Руслана Булавина – более 78 кг
- Елизавета Литвиненко – более 78 кг
- Анастасия Антипина – до 70 кг
- Юлия Гребеножко – до 70 кг
- Дарья Билодид – до 57 кг
- Анастасия Чижевская – до 57 кг
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.