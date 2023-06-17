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Дзюдо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, когда на третьих европейских играх свои соревнования проведут украинские дзюдоисты.
Сегодня, 17:48
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

В Кракове, Польше и ближайших городах пройдут III Европейские игры, которые начнутся 21 июня и закончатся 2 июля.

На Играх Украину будут представлять более 200 спортсменов. Среди других пройдут соревнования и по дзюдо, но состоятся они ТОЛЬКО в формате командного турнира.

Украина в дзюдо на Европейских Играх

Вся программа дзюдо уложится в один день – 1 июля. В это время состоится соревнование в формате Чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд.

Каждая команда на поединок против другой сборной будет выставлять шесть спортсменов – трое женщин и трое мужчин. Кто первым выигрывает 4 боя – тот побеждает. В случае поражения до стадии финала, команды не выбывают, а смогут побороться за бронзу.

Состав сборной Украины по дзюдо

От Украины на турнир поедут по два представителя каждой весовой категории:

  • Евгений Балевский - более 100 кг
  • Андрей Колесник - более 100 кг
  • Артем Бубир - до 90 кг
  • Станислав Гунченко – до 90 кг
  • Владислав Казимиров – до 73 кг
  • Богдан Ядов – до 73 кг
  • Руслана Булавина – более 78 кг
  • Елизавета Литвиненко – более 78 кг
  • Анастасия Антипина – до 70 кг
  • Юлия Гребеножко – до 70 кг
  • Дарья Билодид – до 57 кг
  • Анастасия Чижевская – до 57 кг

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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