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Европейские игры 2023: расписание соревнований

Третьи Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.
Сегодня, 21:00
Европейские игры 2023: полное расписание
Европейские игры 2023: полное расписание

В польском городе Краков пройдут III Европейские игры. На всех соревнованиях по олимпийским видам спорта, которые состоятся в рамках ЕИ, будет проходить квалификация на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Стоит отметить, что соревнования по определенным видам спорта также будут проходить в некоторых других городах. Украину на соревнованиях представят 263 спортсмена в различных видах.

Расписание соревнований на Европейских играх 2023 года

20 июня

  • Легкая атлетика
  • Пляжный гандбол

21 июня

  • Церемония открытия
  • Артистическое плавание
  • Легкая атлетика
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжный гандбол
  • Гребля на байдарках и каноэ (спринт)
  • Велоспорт (BMX)
  • Падель

22 июня (разыграют 21 комплект медалей)

  • Артистическое плавание - разыграют 2 комплекта медалей
  • Прыжки в воду - 1
  • Легкая атлетика
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжный гандбол - 2 
  • Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 4
  • Велоспорт (BMX) - 2
  • Каратэ - 6
  • Падель
  • Стрельба - 3
  • Скалолазание - 1

23 июня (разыграют 36 комплектов медалей)

  • Артистическое плавание - 2
  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука
  • Легкая атлетика - 12
  • Баскетбол 3х3
  • Бокс
  • Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрельба - 3
  • Скалолазание - 1
  • Настольный теннис
  • Тхэквондо

24 июня (разыграют 37 комплектов наград)

  • Артистическое плавание - 2
  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука - 2
  • Легкая атлетика - 13
  • Баскетбол 3х3 - 2
  • Бокс 
  • Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрельба - 4
  • Скалолазание - 2
  • Настольный теннис
  • Тхэквондо - 4

25 июня (разыграют 34 комплекта наград)

  • Артистическое плавание - 2
  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука - 2
  • Легкая атлетика - 12
  • Бокс
  • Маунтенбайк - 2
  • Фехтование - 2
  • Современное пятиборье 
  • Муай тай
  • Падель
  • Регби-7
  • Стрельба - 3
  • Скалолазание - 2
  • Настольный теннис
  • Тхэквондо - 4

26 июня (разыграют 12 комплектов наград)

  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука 
  • Легкая атлетика 
  • Бадминтон
  • Бокс
  • Брейкданс
  • Фехтование - 2
  • Современное пятиборье
  • Муай тай
  • Регби-7
  • Стрельба - 2
  • Настольный теннис - 1
  • Тхэквондо - 4

27 июня (разыграют 25 комплектов наград)

  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука
  • Бадминтон 
  • Пляжный футбол
  • Бокс
  • Брейкданс - 2
  • Фехтование - 2
  • Современное пятиборье
  • Муай тай - 10
  • Регби-7 - 2
  • Стрельба - 3
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Настольный теннис - 2
  • Триатлон - 1

28 июня (разыграют 11 комплектов наград)

  • Прыжки в воду - 2
  • Стрельба из лука - 2
  • Бадминтон
  • Пляжный футбол
  • Бокс
  • Фехтование - 2
  • Современное пятиборье
  • Стрельба - 2
  • Прыжки на лыжах с трамплина - 1
  • Настольный теннис - 2 
  • Триатлон - 1

29 июня (разыграют 11 комплектов наград)

  • Стрельба из лука - 2
  • Бадминтон
  • Пляжный футбол
  • Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
  • Фехтование - 2
  • Современное пятиборье
  • Стрельба - 2
  • Прыжки на лыжах с трамплина - 1
  • Настольный теннис 
  • Текбол - 1

30 июня (разыграют 9 комплектов наград)

  • Бадминтон
  • Пляжный футбол
  • Бокс
  • Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
  • Фехтование - 2
  • Кикбоксинг
  • Стрельба - 3
  • Прыжки на лыжах с трамплина - 1
  • Настольный теннис
  • Текбол - 1

1 июля (разыграют 26 комплектов наград)

 

  • Бадминтон - 2
  • Пляжный футбол - 2
  • Бокс - 7
  • Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
  • Дзюдо - 1
  • Кикбоксинг
  • Современное пятиборье - 4
  • Регби-7 - 2
  • Прыжки на лыжах с трамплина - 1
  • Настольный теннис - 2
  • Текбол - 2
  • Триатлон - 1

2 июля (разыграют 31 комплект наград)

  • Бадминтон - 3
  • Бокс - 6
  • Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 4
  • Кикбоксинг - 16
  • Стрельба - 7
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание Европейские Игры

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