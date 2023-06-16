Европейские игры 2023: расписание соревнований

Третьи Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

В польском городе Краков пройдут III Европейские игры. На всех соревнованиях по олимпийским видам спорта, которые состоятся в рамках ЕИ, будет проходить квалификация на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Стоит отметить, что соревнования по определенным видам спорта также будут проходить в некоторых других городах. Украину на соревнованиях представят 263 спортсмена в различных видах.

Расписание соревнований на Европейских играх 2023 года

20 июня

Легкая атлетика

Пляжный гандбол

21 июня

Церемония открытия

Артистическое плавание

Легкая атлетика

Баскетбол 3х3

Пляжный гандбол

Гребля на байдарках и каноэ (спринт)

Велоспорт (BMX)

Падель

22 июня (разыграют 21 комплект медалей)

Артистическое плавание - разыграют 2 комплекта медалей

Прыжки в воду - 1

Легкая атлетика

Баскетбол 3х3

Пляжный гандбол - 2

Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 4

Велоспорт (BMX) - 2

Каратэ - 6

Падель

Стрельба - 3

Скалолазание - 1

23 июня (разыграют 36 комплектов медалей)

Артистическое плавание - 2

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука

Легкая атлетика - 12

Баскетбол 3х3

Бокс

Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6

Падель

Стрельба - 3

Скалолазание - 1

Настольный теннис

Тхэквондо

24 июня (разыграют 37 комплектов наград)

Артистическое плавание - 2

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука - 2

Легкая атлетика - 13

Баскетбол 3х3 - 2

Бокс

Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6

Падель

Стрельба - 4

Скалолазание - 2

Настольный теннис

Тхэквондо - 4

25 июня (разыграют 34 комплекта наград)

Артистическое плавание - 2

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука - 2

Легкая атлетика - 12

Бокс

Маунтенбайк - 2

Фехтование - 2

Современное пятиборье

Муай тай

Падель

Регби-7

Стрельба - 3

Скалолазание - 2

Настольный теннис

Тхэквондо - 4

26 июня (разыграют 12 комплектов наград)

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука

Легкая атлетика

Бадминтон

Бокс

Брейкданс

Фехтование - 2

Современное пятиборье

Муай тай

Регби-7

Стрельба - 2

Настольный теннис - 1

Тхэквондо - 4

27 июня (разыграют 25 комплектов наград)

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука

Бадминтон

Пляжный футбол

Бокс

Брейкданс - 2

Фехтование - 2

Современное пятиборье

Муай тай - 10

Регби-7 - 2

Стрельба - 3

Прыжки на лыжах с трамплина

Настольный теннис - 2

Триатлон - 1

28 июня (разыграют 11 комплектов наград)

Прыжки в воду - 2

Стрельба из лука - 2

Бадминтон

Пляжный футбол

Бокс

Фехтование - 2

Современное пятиборье

Стрельба - 2

Прыжки на лыжах с трамплина - 1

Настольный теннис - 2

Триатлон - 1

29 июня (разыграют 11 комплектов наград)

Стрельба из лука - 2

Бадминтон

Пляжный футбол

Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2

Фехтование - 2

Современное пятиборье

Стрельба - 2

Прыжки на лыжах с трамплина - 1

Настольный теннис

Текбол - 1

30 июня (разыграют 9 комплектов наград)

Бадминтон

Пляжный футбол

Бокс

Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2

Фехтование - 2

Кикбоксинг

Стрельба - 3

Прыжки на лыжах с трамплина - 1

Настольный теннис

Текбол - 1

1 июля (разыграют 26 комплектов наград)

Бадминтон - 2

Пляжный футбол - 2

Бокс - 7

Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2

Дзюдо - 1

Кикбоксинг

Современное пятиборье - 4

Регби-7 - 2

Прыжки на лыжах с трамплина - 1

Настольный теннис - 2

Текбол - 2

Триатлон - 1

2 июля (разыграют 31 комплект наград)