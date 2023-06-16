Европейские игры 2023: расписание соревнований
В польском городе Краков пройдут III Европейские игры. На всех соревнованиях по олимпийским видам спорта, которые состоятся в рамках ЕИ, будет проходить квалификация на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Стоит отметить, что соревнования по определенным видам спорта также будут проходить в некоторых других городах. Украину на соревнованиях представят 263 спортсмена в различных видах.
Расписание соревнований на Европейских играх 2023 года
20 июня
- Легкая атлетика
- Пляжный гандбол
21 июня
- Церемония открытия
- Артистическое плавание
- Легкая атлетика
- Баскетбол 3х3
- Пляжный гандбол
- Гребля на байдарках и каноэ (спринт)
- Велоспорт (BMX)
- Падель
22 июня (разыграют 21 комплект медалей)
- Артистическое плавание - разыграют 2 комплекта медалей
- Прыжки в воду - 1
- Легкая атлетика
- Баскетбол 3х3
- Пляжный гандбол - 2
- Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 4
- Велоспорт (BMX) - 2
- Каратэ - 6
- Падель
- Стрельба - 3
- Скалолазание - 1
23 июня (разыграют 36 комплектов медалей)
- Артистическое плавание - 2
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука
- Легкая атлетика - 12
- Баскетбол 3х3
- Бокс
- Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6
- Падель
- Стрельба - 3
- Скалолазание - 1
- Настольный теннис
- Тхэквондо
24 июня (разыграют 37 комплектов наград)
- Артистическое плавание - 2
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука - 2
- Легкая атлетика - 13
- Баскетбол 3х3 - 2
- Бокс
- Гребля на байдарках и каноэ (спринт) - 6
- Падель
- Стрельба - 4
- Скалолазание - 2
- Настольный теннис
- Тхэквондо - 4
25 июня (разыграют 34 комплекта наград)
- Артистическое плавание - 2
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука - 2
- Легкая атлетика - 12
- Бокс
- Маунтенбайк - 2
- Фехтование - 2
- Современное пятиборье
- Муай тай
- Падель
- Регби-7
- Стрельба - 3
- Скалолазание - 2
- Настольный теннис
- Тхэквондо - 4
26 июня (разыграют 12 комплектов наград)
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука
- Легкая атлетика
- Бадминтон
- Бокс
- Брейкданс
- Фехтование - 2
- Современное пятиборье
- Муай тай
- Регби-7
- Стрельба - 2
- Настольный теннис - 1
- Тхэквондо - 4
27 июня (разыграют 25 комплектов наград)
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука
- Бадминтон
- Пляжный футбол
- Бокс
- Брейкданс - 2
- Фехтование - 2
- Современное пятиборье
- Муай тай - 10
- Регби-7 - 2
- Стрельба - 3
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Настольный теннис - 2
- Триатлон - 1
28 июня (разыграют 11 комплектов наград)
- Прыжки в воду - 2
- Стрельба из лука - 2
- Бадминтон
- Пляжный футбол
- Бокс
- Фехтование - 2
- Современное пятиборье
- Стрельба - 2
- Прыжки на лыжах с трамплина - 1
- Настольный теннис - 2
- Триатлон - 1
29 июня (разыграют 11 комплектов наград)
- Стрельба из лука - 2
- Бадминтон
- Пляжный футбол
- Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
- Фехтование - 2
- Современное пятиборье
- Стрельба - 2
- Прыжки на лыжах с трамплина - 1
- Настольный теннис
- Текбол - 1
30 июня (разыграют 9 комплектов наград)
- Бадминтон
- Пляжный футбол
- Бокс
- Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
- Фехтование - 2
- Кикбоксинг
- Стрельба - 3
- Прыжки на лыжах с трамплина - 1
- Настольный теннис
- Текбол - 1
1 июля (разыграют 26 комплектов наград)
- Бадминтон - 2
- Пляжный футбол - 2
- Бокс - 7
- Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 2
- Дзюдо - 1
- Кикбоксинг
- Современное пятиборье - 4
- Регби-7 - 2
- Прыжки на лыжах с трамплина - 1
- Настольный теннис - 2
- Текбол - 2
- Триатлон - 1
2 июля (разыграют 31 комплект наград)
- Бадминтон - 3
- Бокс - 6
- Гребля на байдарках и каноэ (слалом) - 4
- Кикбоксинг - 16
- Стрельба - 7