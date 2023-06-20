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Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в пентатлоне.
Сегодня, 12:40
Павел Тимощенко / Getty Images
Павел Тимощенко / Getty Images

С 21 июня по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые пройдут в Кракове и других городах поменьше.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как современное пятиборье.

Украина в современном пятиборье на Европейских Играх

На Евроиграх-2023 в пентатлоне будут разыграны пять комплектов наград: в мужских и женских индивидуальных и командных соревнованиях, а также в смешанной эстафете. Украина в современном пятиборье будет представлена максимальным количеством атлетов - восемью: четыре мужчины и четыре женщины.

Состав сборной Украины по современному пятиборью

Мужчины

  • Павел Тимощенко
  • Максим Агарушев
  • Юрий Ковальчук
  • Александр Товкай

Женщины

  • Ольга Клунникова
  • Ирина Хохлова
  • Валерия Пермыкина
  • Анастасия Чижова

Соревнования по современному пятиборью пройдут с 25 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современное пятиборье Европейские Игры

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