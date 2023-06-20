Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в пентатлоне.

С 21 июня по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые пройдут в Кракове и других городах поменьше.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как современное пятиборье.

Украина в современном пятиборье на Европейских Играх

На Евроиграх-2023 в пентатлоне будут разыграны пять комплектов наград: в мужских и женских индивидуальных и командных соревнованиях, а также в смешанной эстафете. Украина в современном пятиборье будет представлена максимальным количеством атлетов - восемью: четыре мужчины и четыре женщины.

Состав сборной Украины по современному пятиборью

Мужчины

Павел Тимощенко

Максим Агарушев

Юрий Ковальчук

Александр Товкай

Женщины

Ольга Клунникова

Ирина Хохлова

Валерия Пермыкина

Анастасия Чижова

Соревнования по современному пятиборью пройдут с 25 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.