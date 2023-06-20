Современное пятиборье на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
С 21 июня по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые пройдут в Кракове и других городах поменьше.
На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как современное пятиборье.
Украина в современном пятиборье на Европейских Играх
На Евроиграх-2023 в пентатлоне будут разыграны пять комплектов наград: в мужских и женских индивидуальных и командных соревнованиях, а также в смешанной эстафете. Украина в современном пятиборье будет представлена максимальным количеством атлетов - восемью: четыре мужчины и четыре женщины.
Состав сборной Украины по современному пятиборью
Мужчины
- Павел Тимощенко
- Максим Агарушев
- Юрий Ковальчук
- Александр Товкай
Женщины
- Ольга Клунникова
- Ирина Хохлова
- Валерия Пермыкина
- Анастасия Чижова
Соревнования по современному пятиборью пройдут с 25 июня по 1 июля.
На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.