Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских пляжников на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как пляжный футбол. В нем Украину представят две команды - мужская и женская.
Украина в пляжном футболе на Европейских Играх
Украина поберется за награды в женском и мужском пляжном футболе. У мужчин в группе будут команды Италии, Швейцарии и Молдовы. Женщины точно сыграют с испанками и итальянками.
Соревнования этого вида спорта пройдут с 27 июня по 1 июля.
Состав сборных Украины по пляжному футболу
Мужчины:
- Андрей Борсук
- Игорь Борсук
- Иван Глуцкий
- Дмитрий Медведь
- Андрей Неруш
- Андрей Пашко
- Александр Пославский
- Юрий Щерица
- Дмитрий Войтенко
- Максим Войток
- Ярослав Заворотный
- Олег Зборовский
- Олег Будько (резерв)
- Игорь Левченко (резерв)
- Денис Сабатюк (резерв)
Женщины:
- Аня Давыденко
- Юлия Дехтяр
- Ирина Дубицкая
- Анастасия Клипаченко
- Юлия Костюк
- Виктория Кислова
- Анна Шульга
- Анастасия Терех
- Мария Тихонова
- Ирина Василюк
- Снежана Воловенко
- Мирослава Выпасняк
- Таисия Бабенко (резерв)
- Алена Кирильчук (резерв)
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.