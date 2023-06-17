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Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских пляжников на третьих европейских играх.
Сегодня, 14:55
Сборная Украины по пляжному футболу / Getty Images
Сборная Украины по пляжному футболу / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как пляжный футбол. В нем Украину представят две команды - мужская и женская.

Украина в пляжном футболе на Европейских Играх

Украина поберется за награды в женском и мужском пляжном футболе. У мужчин в группе будут команды Италии, Швейцарии и Молдовы. Женщины точно сыграют с испанками и итальянками.

Соревнования этого вида спорта пройдут с 27 июня по 1 июля.

Состав сборных Украины по пляжному футболу

Мужчины:

  • Андрей Борсук
  • Игорь Борсук
  • Иван Глуцкий
  • Дмитрий Медведь
  • Андрей Неруш
  • Андрей Пашко
  • Александр Пославский
  • Юрий Щерица
  • Дмитрий Войтенко
  • Максим Войток
  • Ярослав Заворотный
  • Олег Зборовский
  • Олег Будько (резерв)
  • Игорь Левченко (резерв)
  • Денис Сабатюк (резерв)

Женщины:

  • Аня Давыденко
  • Юлия Дехтяр
  • Ирина Дубицкая
  • Анастасия Клипаченко
  • Юлия Костюк
  • Виктория Кислова
  • Анна Шульга
  • Анастасия Терех
  • Мария Тихонова
  • Ирина Василюк
  • Снежана Воловенко
  • Мирослава Выпасняк
  • Таисия Бабенко (резерв)
  • Алена Кирильчук (резерв)

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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