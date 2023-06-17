Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как пляжный футбол. В нем Украину представят две команды - мужская и женская.

Украина в пляжном футболе на Европейских Играх

Украина поберется за награды в женском и мужском пляжном футболе. У мужчин в группе будут команды Италии, Швейцарии и Молдовы. Женщины точно сыграют с испанками и итальянками.

Соревнования этого вида спорта пройдут с 27 июня по 1 июля.

Состав сборных Украины по пляжному футболу

Мужчины:

Андрей Борсук

Игорь Борсук

Иван Глуцкий

Дмитрий Медведь

Андрей Неруш

Андрей Пашко

Александр Пославский

Юрий Щерица

Дмитрий Войтенко

Максим Войток

Ярослав Заворотный

Олег Зборовский

Олег Будько (резерв)

Игорь Левченко (резерв)

Денис Сабатюк (резерв)

Женщины:

Аня Давыденко

Юлия Дехтяр

Ирина Дубицкая

Анастасия Клипаченко

Юлия Костюк

Виктория Кислова

Анна Шульга

Анастасия Терех

Мария Тихонова

Ирина Василюк

Снежана Воловенко

Мирослава Выпасняк

Таисия Бабенко (резерв)

Алена Кирильчук (резерв)

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.