iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Велоспорт на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в велоспорте.
Сегодня, 17:31
Яна Беломоина / Getty Images
Яна Беломоина / Getty Images

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители велоспорта.

Украина в велоспорте на Европейских Играх

Велоспорт на Европейских играх будет представлен в трех категориях: мужской кросс-кантри, женский кросс-кантри и БМХ фристайл. Украина будет принимать участие во всех видах.

  • 22 июня - БМХ фристайл
  • 25 июня - мужской и женский кросс-кантри

Состав сборной Украины в велоспорте

В кросс-кантри будут принимать участие шестеро украинских спортмсменов.

  • Яна Беломоина
  • Ирина Попова
  • Ирина Слободян
  • Александр Коняев
  • Сергей Рысенко
  • Дмитрий Титаренко

А вот в БМХ фристайл Украину представит лишь один спортсмен - Юрий Илющенко.

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


Статьи по теме

Калинина стартовала с победы над американкой на турнире в Бирмингеме Калинина стартовала с победы над американкой на турнире в Бирмингеме
Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и стал свободным агентом Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и стал свободным агентом
Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити Клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис19:45
Калинина стартовала с победы над американкой на турнире в Бирмингеме
НБА19:38
Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и стал свободным агентом
Легкая атлетика19:37
Легкая атлетика на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа19:22
Клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити
Европа19:00
Очередная "падающая звезда" собралась в Саудовскую Аравию, чтобы стать одноклубником Роналду
Евро-202419:00
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа18:59
Шейх Джассим хочет вернуть Сульшера в Манчестер Юнайтед
Олимпийские виды18:56
Кикбоксинг на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа18:54
Один из главных талантов Барселоны высказался о том, где продолжит карьеру
Теннис18:44
Свитолина без шансов уступила чешской теннисистке на травяном турнире в Бирмингеме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK