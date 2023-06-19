Велоспорт на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в велоспорте.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители велоспорта.

Украина в велоспорте на Европейских Играх

Велоспорт на Европейских играх будет представлен в трех категориях: мужской кросс-кантри, женский кросс-кантри и БМХ фристайл. Украина будет принимать участие во всех видах.

22 июня - БМХ фристайл

25 июня - мужской и женский кросс-кантри

Состав сборной Украины в велоспорте

В кросс-кантри будут принимать участие шестеро украинских спортмсменов.

Яна Беломоина

Ирина Попова

Ирина Слободян

Александр Коняев

Сергей Рысенко

Дмитрий Титаренко

А вот в БМХ фристайл Украину представит лишь один спортсмен - Юрий Илющенко.

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.