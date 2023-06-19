Велоспорт на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в велоспорте.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители велоспорта.
Украина в велоспорте на Европейских Играх
Велоспорт на Европейских играх будет представлен в трех категориях: мужской кросс-кантри, женский кросс-кантри и БМХ фристайл. Украина будет принимать участие во всех видах.
- 22 июня - БМХ фристайл
- 25 июня - мужской и женский кросс-кантри
Состав сборной Украины в велоспорте
В кросс-кантри будут принимать участие шестеро украинских спортмсменов.
- Яна Беломоина
- Ирина Попова
- Ирина Слободян
- Александр Коняев
- Сергей Рысенко
- Дмитрий Титаренко
А вот в БМХ фристайл Украину представит лишь один спортсмен - Юрий Илющенко.
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.