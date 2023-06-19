Гребной слалом на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в гребном слаломе.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители гребного слалома.

Украина в гребном слаломе на Европейских Играх

В гребле на байдарках и каноэ будет разыграно десять комплектов наград в течении четырех дней дней.

29 июня

Мужская команда на байдарке

Женская команда на байдарке

30 июня

Женская команда на каноэ

Мужская команда на каноэ

1 июля

Мужчины, байдарка

Женщины, байдарка

2 июля

Мужчины, байдарка, кросс

Женщины, каноэ

Женщины, байдарка, кросс

Мужчины, каноэ

Состав сборной Украины в гребном слаломе

Мужчины:

Александр Федоренко

Артем Ивченко

Максим Корнийчук

Сергей Совко

Женщины:

Виктория Добротворская

Анна Лычко

Виктория Ус

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.