Гребной слалом на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в гребном слаломе.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители гребного слалома.
Украина в гребном слаломе на Европейских Играх
В гребле на байдарках и каноэ будет разыграно десять комплектов наград в течении четырех дней дней.
29 июня
- Мужская команда на байдарке
- Женская команда на байдарке
30 июня
- Женская команда на каноэ
- Мужская команда на каноэ
1 июля
- Мужчины, байдарка
- Женщины, байдарка
2 июля
- Мужчины, байдарка, кросс
- Женщины, каноэ
- Женщины, байдарка, кросс
- Мужчины, каноэ
Состав сборной Украины в гребном слаломе
Мужчины:
- Александр Федоренко
- Артем Ивченко
- Максим Корнийчук
- Сергей Совко
Женщины:
- Виктория Добротворская
- Анна Лычко
- Виктория Ус
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.