Ус неожиданно стала чемпионкой Европейских игр-2023 в гребном слаломе

Украинской спортсменке не было равных в финальном заплыве в байдарка-кроссе.

В воскресенье, 2 июля, в заключительный день Европейских игр-2023 состоялись одиночные соревнования в байдарка-кроссе.

Чемпионкой в женском турнире стала украинская спортсменка Виктория Ус.

Украинка показала второй результат в своем четвертьфинале, стала первой в своем полуфинальном заплыве, а на решающем этапе ей снова не было равных. Второй стала Рикарда Функ из Германии, а третьей - Стефани Хорн из Италии.

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Таким образом, Ус завоевала для Украины последнюю золотую медаль Европейских игр-2023. Всего эта награда высшей пробы стала 21-й для украинцев на нынешних соревнованиях.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты украинцев в гребном слаломе на Европейских играх-2023.