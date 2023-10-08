Ус попала в топ-3 Кубка мира по каное-слалому

Во Франции, Вер-сюр-Марне, прошел финальный этап Кубка мира по каное-слалому. По итогам соревнований, украинка Виктория Ус заняла третье место в общем зачете в каное-слаломе.

Перед соревнованиями в Вер-сюр-Марне прошло еще четыре этапа в рамках Кубка мира-2023, где Ус добыла две серебрянные медали - в каное-слаломе и слаломе на этапе в словенском Тацене.

Читай также: Лузан во второй раз стала чемпионкой Европейских игра-2023

Во Франции украинка заняла 11 место в каное-слаломе, но это все равно позволило ей обойти немку Елену Лилик и подняться на третью строчку в общем зачете с результатом 217 очков.

Победительницей Кубка мира-2023 стала австралийка Джессика Фокс, набравшая 334 очка и опередив Кимберли Вудс из Великобритании, финишировавшую второй более чем на 100 очков (у Вудс - 222 очка - прим.)

Отметим, что Ус впервые в карьере заняла призовое место в общем зачете Кубка мира. Ранее лучшим ее результатом было 7 место в прошлом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!