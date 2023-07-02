Кикбоксер Брыков завоевал серебро Европейских игр-2023

Украинский боец в финале потерпел поражение от грузинского соперника.

В воскресенье, 2 июля, в завершающий день Европейских играх-2023 состоялись финальные поединки в кикбоксинге.

Украинский боец Тимур Брыков, гарантировавший себе медаль, стал серебряным призером, потерпев неудачу в решающей схватке.

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В финальном поединке в фул-контакте в весовой категории до 75 кг украинец со счетом 0:3 уступил грузинскому спортсмену Луке Шонии.

Напомним, что еще один представитель Украины в кикбоксинге Артем Мельник накануне уступил в полуфинале в весовой категории до 86 кг, став бронзовым призером соревнований.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских кикбоксеров на Европейских играх-2023.