Кикбоксинг на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в кикбоксинге.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители кикбоксинга.

Украина в кикбоксинге на Европейских Играх

Соревнования по кикбоксингу пройдут 2 июля, будет разыграно 16 комплектов наград. Однако украинские спортсмены получат шанс сразиться лишь за четыре из них.

Состав сборной Украины в кикбоксинге

Мария Белкина - до 52 кг, фулл-контакт

Тимур Брыков - до 75 кг, фулл-контакт

Артем Мельник - до 86 кг, фулл-контакт

Павел Замятин - до 79 кг, лайт-контакт

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.