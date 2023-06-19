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Кикбоксинг на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в кикбоксинге.
Сегодня, 18:56
Павел Замятин / Getty Images
Павел Замятин / Getty Images

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители кикбоксинга.

Украина в кикбоксинге на Европейских Играх

Соревнования по кикбоксингу пройдут 2 июля, будет разыграно 16 комплектов наград. Однако украинские спортсмены получат шанс сразиться лишь за четыре из них.

Состав сборной Украины в кикбоксинге

  • Мария Белкина - до 52 кг, фулл-контакт
  • Тимур Брыков - до 75 кг, фулл-контакт
  • Артем Мельник - до 86 кг, фулл-контакт
  • Павел Замятин - до 79 кг, лайт-контакт

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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