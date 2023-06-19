Кикбоксинг на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в кикбоксинге.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители кикбоксинга.
Украина в кикбоксинге на Европейских Играх
Соревнования по кикбоксингу пройдут 2 июля, будет разыграно 16 комплектов наград. Однако украинские спортсмены получат шанс сразиться лишь за четыре из них.
Состав сборной Украины в кикбоксинге
- Мария Белкина - до 52 кг, фулл-контакт
- Тимур Брыков - до 75 кг, фулл-контакт
- Артем Мельник - до 86 кг, фулл-контакт
- Павел Замятин - до 79 кг, лайт-контакт
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.