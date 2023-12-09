iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника

Украинский боец объединил титулы в кикбоксинге и муай-тай.
Сегодня, 13:56
Роман Крикля / instagram.com/romankryklia
Роман Крикля / instagram.com/romankryklia

Известный украинский кикбоксер Роман Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко одолев своего австралийского оппонента по титульному бою.

Поединок состоялся на стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке в рамках шоу ONE Fight Night 17 по муай-тай.

Крикля одержал досрочную победу над чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Алексом Робертсом, отобрав у него титул. Украинский боец во втором раунде эффектно отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил бой.

Эта победа позволила украинцу объединить чемпионские титулы в кикбоксинге и тайском боксе.

Напомним, что в ноябре 2022 года Крикля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу, нокаутировав иранца Ираджа Азизпура.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тайский бокс кикбоксинг муай-тай

Статьи по теме

Кикбоксер Брыков завоевал серебро Европейских игр-2023 Кикбоксер Брыков завоевал серебро Европейских игр-2023
Кикбоксер Мельник стал призером Европейских игр-2023 Кикбоксер Мельник стал призером Европейских игр-2023
Любченко завоевал золото по муай-тай Любченко завоевал золото по муай-тай
В боях за Украину погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу В боях за Украину погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Биатлон14:43
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
Лига Чемпионов14:34
Ризнык: Матч с Порту будет трудным, ведь они тоже еще не гарантировали себе выход в плей-офф
Биатлон14:20
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Биатлон14:05
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира
Другие13:56
Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника
Биатлон13:55
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный поднялся на 33 позиции
Водные13:51
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Овчинников поборется за медаль, Науменко и Желтяков - за место в финале
Бокс13:23
Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг
Другие страны12:51
Самый глупый пенальти: защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря
Бокс12:50
"Боятся его поражения": Валлин раскритиковал Джошуа за опцию реванша в контракте на бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK