Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника

Украинский боец объединил титулы в кикбоксинге и муай-тай.

Известный украинский кикбоксер Роман Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко одолев своего австралийского оппонента по титульному бою.

Поединок состоялся на стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке в рамках шоу ONE Fight Night 17 по муай-тай.

Крикля одержал досрочную победу над чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Алексом Робертсом, отобрав у него титул. Украинский боец во втором раунде эффектно отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил бой.

Эта победа позволила украинцу объединить чемпионские титулы в кикбоксинге и тайском боксе.

Напомним, что в ноябре 2022 года Крикля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу, нокаутировав иранца Ираджа Азизпура.

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