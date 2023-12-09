Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника
Известный украинский кикбоксер Роман Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко одолев своего австралийского оппонента по титульному бою.
Поединок состоялся на стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке в рамках шоу ONE Fight Night 17 по муай-тай.
Крикля одержал досрочную победу над чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Алексом Робертсом, отобрав у него титул. Украинский боец во втором раунде эффектно отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил бой.
Эта победа позволила украинцу объединить чемпионские титулы в кикбоксинге и тайском боксе.
Напомним, что в ноябре 2022 года Крикля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу, нокаутировав иранца Ираджа Азизпура.
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