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Украинец Крыкля стал чемпионом мира по кикбоксингу, отправив в нокаут иранского бойца

В One Championship появился двойной чемпион.
Сегодня, 09:55
Роман Крыкля / Getty Images
Роман Крыкля / Getty Images

Роман Крыкля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу в супертяжелом весе.

Поединок не просто начался для нашего соотечественника. В конце первого раунда 31-летний украинец побывал в нокдауне.  Однако Роман сумел подняться на ноги и продолжить схватку.

Крыкля в Сингапуре эффектно нокаутировал в финале турнира представителя Ирана Ираджа Азизпура.

Таким образом, уроженец Харьковской области теперь является чемпионом мира по кикбоксингу в полутяжелой и супертяжелой категориях.

Ранее сообщалось, что топовый тяжеловес UFC близок к завершению бойцовской карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кикбоксинг

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