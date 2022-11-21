Украинец Крыкля стал чемпионом мира по кикбоксингу, отправив в нокаут иранского бойца

Роман Крыкля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу в супертяжелом весе.

Поединок не просто начался для нашего соотечественника. В конце первого раунда 31-летний украинец побывал в нокдауне. Однако Роман сумел подняться на ноги и продолжить схватку.

Крыкля в Сингапуре эффектно нокаутировал в финале турнира представителя Ирана Ираджа Азизпура.

Таким образом, уроженец Харьковской области теперь является чемпионом мира по кикбоксингу в полутяжелой и супертяжелой категориях.

Ранее сообщалось, что топовый тяжеловес UFC близок к завершению бойцовской карьеры.