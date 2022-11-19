Топовый тяжеловес UFC близок к завершению бойцовской карьеры

Льюис задумался над уходом из спорта.

Топовый тяжеловес UFC Деррик Льюис заявил, что близок к завершению карьеры.

"Я прижат к стене. Не хочу проигрывать третий бой подряд. Я вообще не люблю проигрывать, поэтому тяжело переживаю каждое поражение.

Не перестаю думать о своем прошло поединке, пока не получаю новый. Просто устал думать о прошлом поражении, там произошла какая-то ерунда.

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Обещаю выложиться по полной. Сейчас я почти вышел на финишную прямую в своей карьере", – заявил Льюис в интервью MMA Junkie.

Напомним, 19 ноября на UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе Льюис подерется с Сергеем Спиваком.