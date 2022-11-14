Глава UFC анонсировал возвращение в октагон Джона Джонса
Американец может вновь побороться за золото промоушена.
Президент UFC Дана Уайт высказался касаемо возвращения в октагон экс-чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса.
"Джон Джонс будет драться в следующем году, это точно.
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У нас никогда не было боя Стипе Миочича против Джона. Он будет драться в следующем году", – сказал Уайт в интервью UFC.
Напомним, Джонс не дрался больше двух лет. Американец может вернуться в октагон в качестве тяжеловеса.