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Глава UFC анонсировал возвращение в октагон Джона Джонса

Американец может вновь побороться за золото промоушена.
Сегодня, 12:27
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт высказался касаемо возвращения в октагон экс-чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса.

"Джон Джонс будет драться в следующем году, это точно.

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У нас никогда не было боя Стипе Миочича против Джона. Он будет драться в следующем году", – сказал Уайт в интервью UFC.

Напомним, Джонс не дрался больше двух лет. Американец может вернуться в октагон в качестве тяжеловеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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