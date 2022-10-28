Джонс объявил о готовности подраться с Миочичем уже в декабре

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил о готовности провести бой со Стипе Миочичем.

"Я готов к бою со Стипе 10 декабря в Лас-Вегасе. Не совсем уверен, что происходит между Стипе и UFC, но я готов к соревнованиям!

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Я собираюсь контролировать то, что могу, и оставаться в форме", – написал Джонс в твиттере.

Напомним, UFC 282 состоится 10 декабря в Лас-Вегасе.