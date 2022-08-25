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Джонс потроллил Хабиба, показав статистику своих защит титула в UFC

Американец завершил все споры касаемо лучшего бойца всех времен.
Сегодня, 17:22
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о сравнениях с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, двух бойцов считают величайшими в истории ММА, ввиду чего между фанатами часто возникают споры.

"Один из моих друзей прислал мне это, и я просто решил опубликовать. С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам", – написал Джонс в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт анонсировал бой Миочич - Джонс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов
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