Джонс потроллил Хабиба, показав статистику своих защит титула в UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о сравнениях с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, двух бойцов считают величайшими в истории ММА, ввиду чего между фанатами часто возникают споры.

"Один из моих друзей прислал мне это, и я просто решил опубликовать. С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам", – написал Джонс в соцсетях.

One of my friends text me this, I just figured I would throw it up on my Twitter. Nothing else to say pic.twitter.com/teWVEL9k0Z