Джонс потроллил Хабиба, показав статистику своих защит титула в UFC
Американец завершил все споры касаемо лучшего бойца всех времен.
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о сравнениях с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, двух бойцов считают величайшими в истории ММА, ввиду чего между фанатами часто возникают споры.
"Один из моих друзей прислал мне это, и я просто решил опубликовать. С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам", – написал Джонс в соцсетях.
One of my friends text me this, I just figured I would throw it up on my Twitter. Nothing else to say pic.twitter.com/teWVEL9k0Z— BONY (@JonnyBones) August 24, 2022
Ранее сообщалось, что Дана Уайт анонсировал бой Миочич - Джонс.