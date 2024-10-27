"Не может быть": Чемпион UFC, болеющий за Реал, отреагировал на разгром от Барселоны

Мадридский Реал в матче 11-го тура испанской Ла Лиги на Сантьяго Бернабеу потерпел разгромное поражение от Барселоны со счетом 0:4.

Параллельно с этим поединком свой бой в рамках шоу UFC 308 в Абу-Даби провел чемпион организации в полулегком весе Илия Топурия (16-0), который перед матчем жаловался, что не сможет посмотреть Эль Класико. Боец, который является известным фанатом "сливочных", даже обещал нокаутировать президента Ла Лиги Хавьера Тебаса за такое время проведения матча.

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Топурия в своем бою с американцем Максом Холлоуэем (26-8) одержал досрочную победу, а на пресс-конференции после поединка ему сообщили результат Эль Класико. Чемпион UFC все же поддержал свою любимую команду после такого провала.

"Реал проиграл? 0:4? Не может быть! Но без проблем, в любом случае - Hala Madrid!" - сказал Топурия.

🤣 Así se enteró Topuria de la derrota Del Real Madrid en el clásico.



▪️El periodista se confundió con el resultado, pero a Ilia le dio igual.



💬 "Hala Madrid siempre". pic.twitter.com/2vCXO9TkQp — Relevo (@relevo) October 26, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (4:0).

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