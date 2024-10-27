iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя

Илия справился со своим соперником.
Сегодня, 00:26
Илия Топурия / Getty Images
Илия Топурия / Getty Images

26 октября в Абу-Даби прошел вечер боев без правил UFC 308, главным поединком которого стало противостояние Илии Топурии и Макса Холлоуэя.

Драка проходила по сценарию грузинского бойца, который защищал свой титул чемпиона UFC в полусреднем весе и в итоге он и стал ее победителем.

Топурия отправил Холлоуэя в нокаут в третьем раунде крепким ударом в челюсть.

Илия стал первым бойцом, который досрочно сумел победить Макса.

Напомним, ранее Топурия пообещал после Холлоуэя нокаутировать президента Ла Лиги из-за того, что он не сможет посмотреть Эль-Класико.В итоге, поддерживаемый грузином Реал разгромно проиграл Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илия Топурия

Статьи по теме

Боец UFC пригрозил нокаутировать президента Ла Лиги Боец UFC пригрозил нокаутировать президента Ла Лиги
Ортега изъявил желание подраться с Топурией Ортега изъявил желание подраться с Топурией
Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных" Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных"
Волкановски хочет получить реванш после поражения от Топурии и потери титула Волкановски хочет получить реванш после поражения от Топурии и потери титула
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала
Другие00:26
Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя
Вчера, 23:57
Европа23:57
Барселона деклассировала Реал с Луниным в составе
Европа23:46
Ямаль установил рекорд Эль-Классико
Легкая атлетика23:28
Магучих - о звании лучшей легкоатлетки Европы: Это для всех моих людей в Украине
Европа22:59
«Он может оставить свой след": Президент итальянского клуба расхвалил Довбика
22:44
ХИТ разошелся ничьей с Рекордом и впервые покинул Лигу чемпионов после основного этапа
Легкая атлетика22:37
Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы
Формула 122:35
Вольфф назвал главную проблему нынешнего болида Мерседес
Европа22:15
Хави определился с планами на ближайшее будущее
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK