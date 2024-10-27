Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя

26 октября в Абу-Даби прошел вечер боев без правил UFC 308, главным поединком которого стало противостояние Илии Топурии и Макса Холлоуэя.

Драка проходила по сценарию грузинского бойца, который защищал свой титул чемпиона UFC в полусреднем весе и в итоге он и стал ее победителем.

Топурия отправил Холлоуэя в нокаут в третьем раунде крепким ударом в челюсть.

Илия стал первым бойцом, который досрочно сумел победить Макса.

Напомним, ранее Топурия пообещал после Холлоуэя нокаутировать президента Ла Лиги из-за того, что он не сможет посмотреть Эль-Класико.В итоге, поддерживаемый грузином Реал разгромно проиграл Барселоне.

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