Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя
26 октября в Абу-Даби прошел вечер боев без правил UFC 308, главным поединком которого стало противостояние Илии Топурии и Макса Холлоуэя.
Драка проходила по сценарию грузинского бойца, который защищал свой титул чемпиона UFC в полусреднем весе и в итоге он и стал ее победителем.
Топурия отправил Холлоуэя в нокаут в третьем раунде крепким ударом в челюсть.
THIS ANGLE OF ILIA TOPURIA’s KNOCKOUT IS INSANE!!#UFC308 #UFC #MMApic.twitter.com/QLtXHCmAVO— Championship Rounds (@ChampRDS) October 26, 2024
Илия стал первым бойцом, который досрочно сумел победить Макса.
Напомним, ранее Топурия пообещал после Холлоуэя нокаутировать президента Ла Лиги из-за того, что он не сможет посмотреть Эль-Класико.В итоге, поддерживаемый грузином Реал разгромно проиграл Барселоне.
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