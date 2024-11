"Я не ожидал от тебя такого": чемпион UFC ответил на критику со стороны Роналду

В конце октября в главном событии турнира UFC 308 Илия Топурия победил Макса Холлоуэя, защитив тем самым титул чемпиона промоушена в полулегком весе.

Недавно в Сети появилось видео, записанное еще до чемпионского поединка. В этом видео форвард Ан-Насра Криштиану Роналду сидел в компании с легендой UFC Фрэнсисом Нганну и тренером ММА Эриком Никсиком.

Португалец выразил уверенность в том, что испанец грузинского происхождения не победит.

"Мне нравится Макс, он крепкий парень. Топурия слишком много болтает. Я думаю, когда он победил Волка (Алекс Волкановски, предыдущий чемпион UFC в полулегком весе), Волк не был готов из-за того удара ногой (в предыдущем поединке с Исламом Махачевым)".

"Топурия не дрался с топовыми ребятами. Если он побьет Макса, я начну уважать его", - сказал Роналду.

Cristiano Ronaldo was picking Max Holloway to beat Ilia Topuria: “[Topuria] speaks too much… I think when he [beat] Volk, Volk wasn’t [ready] because of that kick… [Topuria] didn’t fight with the top guys. If he beats Max, I will respect.” 🎥 @PFLMMA pic.twitter.com/kLTps7MUyK

На это отреагировал сам Топурия, выразив свое разочарование в футболисте.

"Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не сможет отличить уверенность от высокомерия".

"Но, в конце концов, мы все отражаем свою реальность на других. Я желаю тебе всего наилучшего в том, что осталось от твоей карьері, и да благословит Господь твою семью", - написал Илия в социальной сети Х.

I didn't expect someone like you to be unable to distinguish between confidence and arrogance. But, at the end of the day, we all reflect our own reality onto others. I wish you the best for what remains of your career, and God bless your family. https://t.co/cGWYvCs2tr